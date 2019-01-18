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Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Традиционно в праздник Крещения, 19 января, православные окунаются в ледяную воду и приносят крещенскую воду домой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Крещенская прорубь на водохранилище Мышанка. Все фото: Александр ЧЕРНЫЙ

По преданию, именно в этот день 30-летний Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи Крестителя.

Считается, что на Крещение вода обладает целебными свойствами, лечит от недугов и укрепляет организм. В православных храмах проходит освящение воды, и многие православные набирают ее для себя и своих близких.

По-прежнему сохраняется традиция купания в крещенской воде.

В этом году специальную прорубь в виде креста сделали на водохранилище Мышанка. Перед купанием воду в ней освятил отец Анатолий из Свято-Покровского собора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Освящение купели с водой около храма Жен-Мироносиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Горожане набирают воду, чтобы принести домой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Очередь за крещенской водой возле храма Жен-Мироносиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Храм святых Жен-Мироносиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Протоиерей Анатолий Пашкевич освящает воду на водохранилище Мышанка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Крещение на водохранилище Мышанка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Горячие пирожки и чай для согрева


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62705.php

Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

 
 
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Традиционно в праздник Крещения, 19 января, православные окунаются в ледяную воду и приносят крещенскую воду домой. Крещенская прорубь на водохранилище Мышанка....
 
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