Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Традиционно в праздник Крещения, 19 января, православные окунаются в ледяную воду и приносят крещенскую воду домой.



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Крещенская прорубь на водохранилище Мышанка. Все фото: Александр ЧЕРНЫЙ

По преданию, именно в этот день 30-летний Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи Крестителя.

Считается, что на Крещение вода обладает целебными свойствами, лечит от недугов и укрепляет организм. В православных храмах проходит освящение воды, и многие православные набирают ее для себя и своих близких.

По-прежнему сохраняется традиция купания в крещенской воде.

В этом году специальную прорубь в виде креста сделали на водохранилище Мышанка. Перед купанием воду в ней освятил отец Анатолий из Свято-Покровского собора.



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Освящение купели с водой около храма Жен-Мироносиц



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Горожане набирают воду, чтобы принести домой



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Очередь за крещенской водой возле храма Жен-Мироносиц



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Храм святых Жен-Мироносиц



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Протоиерей Анатолий Пашкевич освящает воду на водохранилище Мышанка



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Крещение на водохранилище Мышанка



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Горячие пирожки и чай для согрева



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