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Как в Барановичах православные верующие отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Традиционно в праздник Крещения, 19 января, православные окунаются в ледяную воду и приносят крещенскую воду домой.
Крещенская прорубь на водохранилище Мышанка. Все фото: Александр ЧЕРНЫЙ
По преданию, именно в этот день 30-летний Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи Крестителя.
Считается, что на Крещение вода обладает целебными свойствами, лечит от недугов и укрепляет организм. В православных храмах проходит освящение воды, и многие православные набирают ее для себя и своих близких.
По-прежнему сохраняется традиция купания в крещенской воде.
В этом году специальную прорубь в виде креста сделали на водохранилище Мышанка. Перед купанием воду в ней освятил отец Анатолий из Свято-Покровского собора.
Освящение купели с водой около храма Жен-Мироносиц
Горожане набирают воду, чтобы принести домой
Очередь за крещенской водой возле храма Жен-Мироносиц
Храм святых Жен-Мироносиц
Протоиерей Анатолий Пашкевич освящает воду на водохранилище Мышанка
Крещение на водохранилище Мышанка
Горячие пирожки и чай для согрева
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Традиционно в праздник Крещения, 19 января, православные окунаются в ледяную воду и приносят крещенскую воду домой. Крещенская прорубь на водохранилище Мышанка....
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