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«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске

19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Десятки горожан в крещенский сочельник решили испробовать силу своего духа в ледяной воде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске

По традиции в Пинске купель во льду вырезают на пляже №2 на рекае Пина, который находится напротив коллегиума.

К 18.00 у купели был развёрнут пункт обогрева, дежурили спасатели и медики.

Священник совершил чин освящения воды. Тем временем крепчал мороз и усиливался ледяной ветер, но те, кто хотел окунуться, не теряли решимости и по очереди шли окунаться в купель.

Крещенские купания в Пине организовано 18 января – с 18.00 до 24.00 и 19 января – с 10.00 до 22.00. В эти часы на пляже №2 будут дежурить медики и спасатели.

Предлагаем нашим читателям фоторепортаж с берега реки Пина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62704.php

«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске

 
 
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Десятки горожан в крещенский сочельник решили испробовать силу своего духа в ледяной воде. По традиции в Пинске купель во льду вырезают на пляже №2 на рекае Пина, ...
 
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