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«О, Иордань». Как окунались в купель на Пине в Пинске
19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Десятки горожан в крещенский сочельник решили испробовать силу своего духа в ледяной воде.
По традиции в Пинске купель во льду вырезают на пляже №2 на рекае Пина, который находится напротив коллегиума.
К 18.00 у купели был развёрнут пункт обогрева, дежурили спасатели и медики.
Священник совершил чин освящения воды. Тем временем крепчал мороз и усиливался ледяной ветер, но те, кто хотел окунуться, не теряли решимости и по очереди шли окунаться в купель.
Крещенские купания в Пине организовано 18 января – с 18.00 до 24.00 и 19 января – с 10.00 до 22.00. В эти часы на пляже №2 будут дежурить медики и спасатели.
Предлагаем нашим читателям фоторепортаж с берега реки Пина.
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Десятки горожан в крещенский сочельник решили испробовать силу своего духа в ледяной воде. По традиции в Пинске купель во льду вырезают на пляже №2 на рекае Пина, ...
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