Как брестчанин Дмитрий Король служит в роте почетного караула

У молодых людей есть возможность не только служить по контракту в силовых структурах, но и получить преимущества при поступлении в учебные заведения. Воспользоваться таким правом можно, отслужив в армии.



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Автор фото: Кирилл ФРАНСКЕВИЧ

Рядовой Дмитрий Король только начинает службу в роте почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры. Однако уже сегодня парень задумывается о реализации права воспользоваться льготами солдат при поступлении в вузы.



– Вырос я в семье рабочих, – рассказал собеседник. –Учился в гимназии №3 Бреста. Занимался танцами, таиландским боксом. Всю свою жизнь я брал пример с брата. Он учился в Военной академии, успешно ее окончил. Сейчас служит в Витебске в 103-й бригаде ВДВ.



Дима сначала хотел тоже стать десантником. Однако позже осознал: чтобы стать военнослужащим, нужны определенный потенциал и мировоззрение. Ему важно было не ошибиться и не разочароваться в выборе. В какой-то момент юноша решил повременить с военной службой.



– Поступил в Брестский технический университет, где осваивал профессию инженера-механика, – продолжил рассказ новобранец. – Одновременно подрабатывал барменом, помогал родителям. Вскоре пришла повестка в военкомат.



Призыв прошел быстро. В числе первых призывник отправился служить в роту почетного караула Военной комендатуры. Критерии отбора были таковы: первая группа здоровья, высокий рост и славянская внешность, без шрамов и татуировок. О криминальном прошлом и говорить не стоит… Дима подошел по всем параметрам.



– Были все шансы попасть в силы спецопераций. Возможно, служил бы сейчас под командованием брата. Однако я рад, что попал именно в РПК. Наше подразделение – визитная карточка страны. Служить здесь мечтают многие, но попадают единицы. Служба почетна и ответственна – не менее чем десантников или спецназовцев. Мне крупно повезло, – говорит Дима.



Первые дни в армии он называет интересными: знакомство с воинской частью, курс начальной военной подготовки пролетели увлекательно и быстро. После Военной присяги началась подготовка по специальности: растяжка, разучивание строевых элементов, в том числе с оружием…



Каких результатов достигают парни на тренировках, можно посмотреть в видео и фото встреч президентов, национальных праздников и других важных для страны событий.



После службы в роте почетного караула юноши по рекомендации имеют право поступать на любые специальности, кроме медицинских, музыкальных и правоведческих. Причем поступают они вне очереди. Дима Король пока находится в раздумье – воспользоваться таким правом или нет.



– Главное, есть выбор: после увольнения в запас работать на «гражданке» или связать жизнь с армией, – подытожил юноша. – Если армия открывает двери в образование, дает шанс выбрать лучшую дорогу в жизнь, то таким правом стоит воспользоваться.