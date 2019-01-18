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Брестчанка рассказала о любви к фигурному катанию с первого шага

19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестчанка Маша Салдакаева впервые попала на каток во время семейного отдыха на горнолыжном курорте. Родители хотели приобщить непоседливую девчушку к лыжам, а ее как магнитом притягивала ледовая площадка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62702.php

Брестчанка рассказала о любви к фигурному катанию с первого шага

Первые неуверенные шаги на коньках определили ее будущее – Маша влюбилась в фигурное катание. Благодаря поддержке близких, волевому характеру и целеустремленности 16-летняя красавица, неоднократный победитель и призер финала республиканского первенства «Звездочка», бронзовый призер юниорского первенства Республики Беларусь, бронзовый и двукратный серебряный призер чемпионата Беларуси по фигурному катанию среди взрослых, а также призер и победитель многих международных и республиканских соревнований прошла непростой путь от «хочу быть фигуристкой!» до верхних ступеней пьедестала. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62702.php

Брестчанка рассказала о любви к фигурному катанию с первого шага

Пришла в фигурное катание Маша достаточно поздно для этого вида спорта – почти в 6 лет. И на «смотринах» у специалиста, куда привела ее мама Инна Валерьевна, девочка получила «прохладный» прием. Но желание кататься было сильнее всех трудностей – а это и ранние подъемы на тренировки в Ледовом дворце в Бресте, и строгая диета, и болезненные травмы, падения.

Позже, когда девочка стала заниматься у пружанского тренера Ольги Уважаной, ей пришлось практически пожертвовать свободным временем. Чтобы попасть на тренировку, Маша проезжает почти 80 километров до Пружан и обратно – и так 6 дней в неделю на протяжении 6 лет. Не каждый выдержит столь напряженный график: сначала занятия в школе, домашнее задание – уже в машине по дороге на тренировку, затем трехчасовые общефизическая подготовка, «лед» и хореография. 

- Насколько это красивый вид спорта, настолько же тяжелый. Наша Маша с детства была шустрой, нередко у нее случались травмы. И когда она заявила, что хочет на лед, мы долго отговаривали, – вспоминает Инна Валерьевна. – Со временем стало понятно, что без фигурного катания она просто не может. И ради него жертвует многим. На первые тренировки дочка меня будила утром – так боялась пропустить. Вечером зайдешь к ней в комнату – ребенок сидит в шпагате. Если перерыв в катании, каникулы – она не находит себе места.

Впрочем, ритм жизни всей семьи Салдакаевых давно «корректируется» расписанием тренировок, сборов и соревнований Маши. Мама и бабушка, как феи-волшебницы, создают костюмы для выступлений, дедушка проникся темой и не хуже судей оценивает скольжения, вращения, дорожки шагов, тулупы и аксели. А немаленькие финансовые расходы, связанные со спортивным выбором дочери, стали заботой родителей. Они же – неизменная группа поддержки на всех соревнованиях.

– Я не могу без катания. Ощущения, которые я испытываю на льду, неповторимые. До сих пор помню первую победу на турнире в Риге: я стояла на пьедестале, держала кубок и от счастья ничего вокруг не видела. Еще один яркий момент – когда сбылась моя детская мечта победить в «Звездочке». Несколько лет у меня не получалось пройти в финал, и наконец в 2014 году это произошло, – рассказала Маша о своих памятных достижениях. Впрочем, также открыто она говорит и о досадных неудачах. – Конечно, обидно, что не получилось выполнить технический минимум, необходимый для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию. Начало сезона вышло не очень удачным, была травма. Но я постаралась собраться и хорошо выступить на чемпионате Беларуси в декабре – в итоге стала серебряным призером. 

К слову, никто из девочек-конкуренток Маши не набрал необходимое количество баллов – на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, представительниц Беларуси в женском катании не будет. Однако брестчанка (между прочим, выпускница модельной школы Сергея Нагорного) уже стала частью этого важного спортивного события: как член национальной команды по фигурному катанию она приняла участие в фотопроекте Белорусского союза конькобежцев «Живи и катайся!», приуроченном к европейскому турниру. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62702.php

Брестчанка рассказала о любви к фигурному катанию с первого шага

Для девушки каждый выход на лед – это радость и адреналин.

- Когда выступаю, растворяюсь в музыке, могу подпевать. Но чтобы откатать максимально чисто программу, нужно пахать и пахать, – добавляет Маша.

Для нее, как и для любого спортсмена, важен рост и постоянное развитие. Такой «интенсив» подарила девушке стажировка у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. А результатом плодотворной работы с Алексеем Урмановым, знаменитым учеником легендарного Алексея Мишина, стала замечательная программа на композицию «Вечная любовь» Шарля Азнавура.

– Дети настолько любят фигурное катание, что я часто называю их «сектантами». И родители фигуристов дружны – у нас много знакомых в Беларуси и за рубежом, с которыми общаемся, помогаем друг другу, – говорит Инна Валерьевна. – Действительно, у нас в стране фигурное катание хорошо развито на уровне детского, юношеского спорта. Но приводя ребенка на лед, нужно понимать, что фигурное катание – не только красота и грация, но и тяжелый труд. 

Сейчас Маша Салдакаева учится в выпускном классе 5-й брестской гимназии и задумывается о дальнейшем образовании. Девушка поделилась, что выбирает между Белорусским государственным университетом физической культуры и Московским институтом физкультуры и спорта. Принцип, которым она руководствуется, прост: «Мне кажется, это оптимальный вариант, чтобы совмещать учебу и спорт».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестчанка Маша Салдакаева впервые попала на каток во время семейного отдыха на горнолыжном курорте. Родители хотели приобщить непоседливую девчушку к лыжам, а ее...
 
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