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В генконсульстве Польши в Бресте зам. председателя облисполкома Г.И. Борисюк выразил соболезнование
19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Генеральное консульство Республики
Как известно, в связи с трагической смертью мэра Гданьска П.Адамовича Президент Республики Польша Анджей Дуда принял решение об объявлении национального траура в
53-летний Павел Адамович умер в больнице 14 января в результате ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, недавно освободившийся из тюрьмы, где провел пять лет за ограбление банков. Нападение было совершено на благотворительном концерте 13 января, когда мэр Гданьска находился на сцене.
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Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, у которого был приспущен национальный польский флаг, 19 января посетил заместитель председателя Брестского...
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