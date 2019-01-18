В генконсульстве Польши в Бресте зам. председателя облисполкома Г.И. Борисюк выразил соболезнование

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, у которого был приспущен национальный польский флаг, 19 января посетил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Он выразил глубокие соболезнования польским дипломатам и от имени Брестского облисполкома и Брестского областного Совета депутатов оставил запись со словами поддержки польскому народу в книге соболезнований.



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Как известно, в связи с трагической смертью мэра Гданьска П.Адамовича Президент Республики Польша Анджей Дуда принял решение об объявлении национального траура в Польше с 17:00 18 января до 19:00 19 января.

53-летний Павел Адамович умер в больнице 14 января в результате ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, недавно освободившийся из тюрьмы, где провел пять лет за ограбление банков. Нападение было совершено на благотворительном концерте 13 января, когда мэр Гданьска находился на сцене.



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