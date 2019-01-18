|
Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок
19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Украине вечером 18 января от сети отключили из-за неполадок энергоблок № 3 Ровенской АЭС (РАЭС; Рівненська АЕС). Об этом
«Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%», — пояснили в компании.
На месте работает комиссия. По информации «Энергоатома», радиационное и экологическое состояние на объекте и прилегающей к нему территории находится в пределах норм.
Согласно сообщению в настоящий момент первый блок находится на плановом капремонте, а второй и четвертый блоки работают в штатном режиме.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш — в 70 километрах от белорусско-украинской границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине вечером 18 января от сети отключили из-за неполадок энергоблок № 3 Ровенской АЭС (РАЭС; Рівненська АЕС). Об этом сообщается на сайте украинской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)