Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок

В Украине вечером 18 января от сети отключили из-за неполадок энергоблок № 3 Ровенской АЭС (РАЭС; Рівненська АЕС). Об этом сообщается на сайте украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».



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«Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%», — пояснили в компании.



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На месте работает комиссия. По информации «Энергоатома», радиационное и экологическое состояние на объекте и прилегающей к нему территории находится в пределах норм.​

Согласно сообщению в настоящий момент первый блок находится на плановом капремонте, а второй и четвертый блоки работают в штатном режиме.



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Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш — в 70 километрах от белорусско-украинской границы.