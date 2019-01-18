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Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок

19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Украине вечером 18 января от сети отключили из-за неполадок энергоблок № 3 Ровенской АЭС (РАЭС; Рівненська АЕС). Об этом сообщается на сайте украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62700.php

Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок

«Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%», — пояснили в компании.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62700.php

Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок

На месте работает комиссия. По информации «Энергоатома», радиационное и экологическое состояние на объекте и прилегающей к нему территории находится в пределах норм.​

Согласно сообщению в настоящий момент первый блок находится на плановом капремонте, а второй и четвертый блоки работают в штатном режиме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62700.php

Энергоблок Ровенской АЭС, в 70 километрах от белорусской границы, отключили из-за неполадок

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш — в 70 километрах от белорусско-украинской границы.

 
 
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В Украине вечером 18 января от сети отключили из-за неполадок энергоблок № 3 Ровенской АЭС (РАЭС; Рівненська АЕС). Об этом сообщается на сайте украинской...
 
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