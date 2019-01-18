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На улице Пронягина в Бресте разбили Табакерку
19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Нельзя сказать, что мы сильно переживаем за имущество известного белорусского олигарха, тем более установленное в фактически приказном порядке, однако, факт...
Бресте разбили Табакерку " alt="На улице Пронягина в Бресте разбили Табакерку ">
Этот ларёк расположен на ул. Пронягина в городе Бресте. Кто-то разбил нижнюю часть остекления. Видно, что не случайно, а злонамеренно - так как разбиты сразу три стекла.
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