Нельзя сказать, что мы сильно переживаем за имущество известного белорусского олигарха, тем более установленное в фактически приказном порядке, однако, факт...



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Бресте разбили Табакерку " alt="На улице Пронягина в Бресте разбили Табакерку ">



Этот ларёк расположен на ул. Пронягина в городе Бресте. Кто-то разбил нижнюю часть остекления. Видно, что не случайно, а злонамеренно - так как разбиты сразу три стекла.