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На улице Пронягина в Бресте разбили Табакерку

19.01.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нельзя сказать, что мы сильно переживаем за имущество известного белорусского олигарха, тем более установленное в фактически приказном порядке, однако, факт...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62699.php

Бресте разбили Табакерку " alt="На улице Пронягина в Бресте разбили Табакерку ">

Этот ларёк расположен на ул. Пронягина в городе Бресте. Кто-то разбил нижнюю часть остекления. Видно, что не случайно, а злонамеренно - так как разбиты сразу три стекла.

 
Теги: Брест
 
 
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Нельзя сказать, что мы сильно переживаем за имущество известного белорусского олигарха, тем более установленное в фактически приказном порядке, однако, факт... ...
 
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