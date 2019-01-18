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Совместные усилия – для безопасности сельчан

19.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Совместные усилия – для безопасности сельчан

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям уделяется большое внимание предупреждению возникновения пожаров, других аварийных ситуаций в сельской местности.

Для профилактической работы с населением, быстрого оказания помощи гражданам на Жлобинщине созданы четыре пожарных аварийноспасательных поста. Один из них – в агрогородке Пиревичи. Спасатели в тесном взаимодействии с сельским исполнительным комитетом работают с 1994 года.

В 2015 году сельисполком подалзаявкуна участие в конкурсе местных инициатив, проводимом в рамках проекта международной технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого Европейским Союзом по Программе развития ООН. Его исполнителем является Министерство экономики Беларуси. Инициатива жлобинчан «Обеспечение безопасности жизнедеятельности людей для устойчивого развития территории Пиревичского сельского исполнительного комитета» стала победителем конкурса и реализуется совместно с РОЧС. Мероприятия направлены на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение вреда, причиняемого окружающей среде, и материального ущерба от происшествий. В настоящее время на базе аварийноспасательного поста, возглавляемого старшим прапорщиком внутренней службы Александром Кириленко, работает учебнометодический центр. Спасатели не только ведут борьбу с вышедшим из-под контроля огнём, последствиями стихийных бедствий, но и обучают население мерам личной безопасности в быту и на рабочих местах.

На снимке: работники Пиревичского поста (справа налево) А. Кириленко, И. Анелькин, В. Панчик, Р. Глушаков, Р. Команжеев. 

Николай СЕМЕНЕЦ.

Фото автора.

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Районным отделом по чрезвычайным ситуациям уделяется большое внимание предупреждению возникновения пожаров, других аварийных ситуаций в сельской...
 
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