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МЧС России поздравила белорусских коллег с 20-летним юбилеем

19.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сегодня МЧС Беларуси исполняется 20 лет с момента создания. В Минск приехали много гостей, среди которых была и делегация МЧС России.

В поздравительном слове во дворце республики глава российской делегации, первый заместитель министра Александр Чуприян отметил, что тесное взаимодействие двух чрезвычайных ведомств позволяет решать задачи защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера наиболее эффективно. Этому способствует проведение совместных мероприятий, учений, работа в области мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных катастроф, создание единого поля информации, создание объединенных аварийно-спасательных и пожарных формирований, обмен опытом подготовки специалистов.

Кстати, в Минск в составе российской делегации прилетел и директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин, чьи подчиненные особенно тесно взаимодействуют с белорусскими коллегами, особенно в области преодоления последствий Чернобыльской аварии.

Также по мере строительства первой белорусской атомной станции активизируется и развивается совместное взаимодействие в области безопасности и в этой новой для белорусов сфере. А еще между двумя МЧС полным ходом идет обмен курсантами и совместное обучение на базе ведомственных вузов.



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Теги: Минск
 
 
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На торжества в Минск приехали много гостей, среди которых была и делегация МЧС России.
 
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