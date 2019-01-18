В Браславе один и тот же автобус трижды за день попал в ДТП

В Браславе один и тот же рейсовый городской автобус трижды за день 18 января стал участником ДТП. В этот день в райцентре были непростые погодные условия: оттепель сменилась сильной метелью, а потом морозом, сообщает «Браслаўская звязда».

Первое ДТП произошло в утренний час пик, около 7.30 на улице Булойчика. Автобус маршрута № 1 после высадки пассажиров на остановке начал движение, но водитель не заметил объезжавший его Renault и зацепил иномарку. Оба транспортных средства получили незначительные повреждения.

Во второй половине дня, когда закончилась метель и ударил мороз, дороги покрыл гололед. В 15.00 этот же автобус ехал по улице Ленинской в сторону автостанции, а с горки по улице Советской двигалась Toyota. Водитель иномарки затормозил, чтобы пропустить автобус, но избежать столкновения не удалось.

Пока водители оценивали повреждения и ожидали приезда ГАИ, с автобусом столкнулся еще и Volkswagen.