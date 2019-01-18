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Где в районе взять лыжи на прокат?

19.01.2019 18:13 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Зимы в наших краях настолько непредсказуемые, что десять раз подумаешь, покупать лыжи или не покупать. И в итоге не купишь, потому что нет уверенности, что за три зимних месяца удастся хоть раз их «прогулять». Но когда под ногами скрипит снег, а мороз пощипывает щеки, так хочется пробежаться на лыжах вдоль зимнего леса, или вспомнить детство – и прокатиться на коньках. Где их взять? Теоретически – в пунктах проката.

Официально в районе работают три пункта проката спортивного инвентаря: в Беловежской пуще, в санатории «Белая вежа» и в Каменце на стадионе «Колос». В действительности можно говорить лишь о двух, да и то с натяжкой. В санатории – да, есть прокат лыж и палок для скандинавской ходьбы. Но – только для отдыхающих, по санаторным книжкам. Да и сложно представить, чтобы кто-то специально поехал в Приозерский, чтобы погулять там по лесу на лыжах. Хотя это наверняка было бы в радость – лес там чудесный.

А вот для желающих пробежаться по лыжне в заснеженной пуще не помеха ни расстояние, ни время. Летом гости берут напрокат велосипеды. Зимой – санки и лыжи. Возле касс «у шлагбаума» в Каменюках есть прокат палок для скандинавской ходьбы. Цена – рубль за час. За лыжами и санками, чтобы ребенка покатать, нужно обращаться в корпус №4 гостиницы. Администратор гостиницы поясняет: спортивный инвентарь в первую очередь предназначен для тех, кто здесь проживает. Но если есть свободные пары – всегда пожалуйста. Вот только цены кусаются, как, в прочем, и с велосипедами. Прокат лыж в полной экипировке (с ботинками и палками) будет стоить из расчета 7 рублей за час. «Одолжить» санки для малыша можно за 2,5 рубля в час. Впрочем, гостей национального парка такие расценки не пугают. А вот кого-то из белорусов заставят очень крепко призадуматься….

Самые демократичные цены – на стадионе «Колос» в Каменце. Здесь кроме прочего в прокате есть коньки. Как мы знаем, при подходящей погоде здесь заливается и работает освещенный каток с музыкальным сопровождением. Правда, когда он работал в последний раз, сразу и не припомнишь. Такие у нас зимы: после мороза – резко оттепель, и все поплыло. Специалисты говорят: чтобы залить каток на стадионе, нужно, чтобы как минимум три дня температура воздуха держалась на отметке «минус» 10 и ниже. Потому что заливать каток на асфальте нужно послойно: в 7-8 слоев. В этом году, когда держались морозы, попытались было… Но, увы, опять грянула оттепель…

А жаль. Каток – это то, что реально востребовано. В хорошие дни бывало даже, что за коньками очередь выстраивалась. В прокате их сейчас 28 пар разных размеров. Цена этой радости – 2,3 рубля в час. Ау, где вы, морозы?

Лыжи в прокате здесь тоже есть: 20 пар на разный рост и разного размера. В этом году планируется докупить еще 10 пар. И пробежаться на них стоит всего 1 рубль 61 коп. в час.  Вот только даже в самые чудесные зимние дни востребованы они так себе. «А что вы хотите, – вздыхают сотрудники пункта проката. – Выросло поколение, которое лыжи только по телевизору видело. Они не знают даже, с какого боку к ним подойти…»

Вот они, последствия глобального изменения климата.

А вы умеете кататься на лыжах?

Елена ТРИБУЛЕВА

tribuleva@tut.by

 
 
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Зимы в наших краях настолько непредсказуемые, что десять раз подумаешь, покупать лыжи или не покупать. И в итоге не... Сообщение Где в районе взять лыжи на прокат?...
 
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