Нападение россиянина с ножом на женщину в Норвегии квалифицировано как теракт

Служба безопасности норвежской полиции расследует совершенное 17 января нападение с ножом на женщину в супермаркете в Осло как возможный террористический акт, сообщила журналистам в субботу глава службы Бенедикте Бьернланн.

"На допросе молодой человек сказал, что он имел намерение убить несколько человек и что это был акт терроризма", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, 20-летний гражданин РФ из Башкирии прибыл в Норвегию в четверг через Швецию. Б.Бьернланн добавила, что полиция проверяет его связи с исламистами, но пока других подозреваемых нет. При этом напавший ранее не был известен норвежским спецслужбам.

Пострадавшая женщина находится в больнице в критическом состоянии.