Настя Рыбка заявила, что не признает вину

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила в суде, что не признает в вину по делу о вовлечении в занятие проституцией, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я не виновата в том, в чем меня обвиняет", - заявила А.Вашукевич журналистам в Нагатинском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте девушки.

Она добавила, что не собирается "никак компрометировать" российского бизнесмена Олега Дерипаску. "Мне хватило", - подчеркнула А.Вашукевич.

Гражданка Белоруссии А.Вашукевич и А.Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил А.Кириллова и А.Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву А.Вашукевич и А.Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, А.Вашукевич и А.Кириллов подозреваются по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

А.Кириллов и А.Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск О.Дерипаски о защиты чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде А.Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

Супруга А.Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали А.Вашукевич и А.Кириллова в тайской тюрьме.

Между тем, по словам К.Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.