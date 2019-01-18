В Баку прошел митинг оппозиции в поддержку блогера

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 2,8 тыс. человек, сообщает Главного управления полиции столицы Азербайджана.

"Участие в акции, которая проходила с 15:00 до 17:00 часов на стадионе "Мэхсул", приняли около 2,8 тыс. человек, представляющих входящие в НСДС партии, движения, а также ряд оппозиционно настроенных неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный, в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.

В свою очередь корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" сообщает, что участники акции выступили с требованием освобождения блогера Мехмана Гусейнова.

М.Гусейнов утверждал, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. В ответ начальник управления Муса Мусаев обвинил его в клевете. По этой статье Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к двум годам лишения свободы.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

7 января комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила по телефону дело М.Гусейнова с замглавы МИД Азербайджана Махмудом Мамед-Гулиевым.

"Я сообщила заместителю министра, что властям следовало бы снять обвинения, выдвинутые против г-на Гусейнова 26 декабря прошлого года, поскольку они не достаточно правдоподобны. Я также подчеркнула, что власти должны оказать необходимую медицинскую помощь г-ну Гусейнову, состояние которого вызывает крайнюю обеспокоенность. По этой причине его следует перевести в гражданскую больницу, где он смог бы получить необходимую медицинскую помощь", - цитировал сайт Совета Европы Д.Миятович.

"Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека. Я с нетерпением ожидаю улучшения ситуации в деле Мехмана Гусейнова и рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы я смогу посетить Азербайджан и продолжить конструктивный диалог с властями и гражданским обществом", - сказала она.