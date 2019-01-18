ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Баку прошел митинг оппозиции в поддержку блогера

19.01.2019 16:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 2,8 тыс. человек, сообщает Главного управления полиции столицы Азербайджана.

"Участие в акции, которая проходила с 15:00 до 17:00 часов на стадионе "Мэхсул", приняли около 2,8 тыс. человек, представляющих входящие в НСДС партии, движения, а также ряд оппозиционно настроенных неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный, в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.

В свою очередь корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" сообщает, что участники акции выступили с требованием освобождения блогера Мехмана Гусейнова.

М.Гусейнов утверждал, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. В ответ начальник управления Муса Мусаев обвинил его в клевете. По этой статье Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к двум годам лишения свободы.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

7 января комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила по телефону дело М.Гусейнова с замглавы МИД Азербайджана Махмудом Мамед-Гулиевым.

"Я сообщила заместителю министра, что властям следовало бы снять обвинения, выдвинутые против г-на Гусейнова 26 декабря прошлого года, поскольку они не достаточно правдоподобны. Я также подчеркнула, что власти должны оказать необходимую медицинскую помощь г-ну Гусейнову, состояние которого вызывает крайнюю обеспокоенность. По этой причине его следует перевести в гражданскую больницу, где он смог бы получить необходимую медицинскую помощь", - цитировал сайт Совета Европы Д.Миятович.

"Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека. Я с нетерпением ожидаю улучшения ситуации в деле Мехмана Гусейнова и рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы я смогу посетить Азербайджан и продолжить конструктивный диалог с властями и гражданским обществом", - сказала она.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 2,8 тыс. человек, сообщает Главного управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крещение на купели в деревне Покрашево Слуцкого района. Фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика