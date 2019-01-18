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"Неплохое предложение". Депутат Госдумы повалил Лукашенко
Фото: eafedorov.ru
«Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — сказал глава государства.
Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова Лукашенко. Законодатель считает, что дальнейшую интеграцию России и Беларуси можно лишь приветствовать.
«Хотел бы поприветствовать саму по себе тему обсуждения дальнейшей интеграции российско-белорусского государства. Идет внутренний, очень напряженный процесс его формирования. Лукашенко дал понять, что идет напряженный и жесткий диалог, в сторону хорошую и правильную. Что ж, можно это рассмотреть как вполне неплохое предложение Лукашенко сесть за стол переговоров», — говорит парламентарий.
Фото: vk.com / Prt Scr
Он подчеркнул, что в настоящий момент не искоренена до конца зависимость российской валюты от доллара.
«Почему ему не нравится российский рубль? Если это будет рубль, который будет национальным, то я, пожалуй, с Лукашенко соглашусь. Помните, в свое время руководитель Казахстана предлагал золотой алтын? В чем суть этих предложений: нам не нужна такая валюта, как рубль, из-за его модели эмиссии и из-за его модели работы. Речь идет о другом рубле, не о таком, который в России производит ЦБ путем выкупа доллара на валютной бирже. Рубли в России производятся не в зависимости от потребностей экономики в рублях. Валюта производится исходя из количества выкупленных долларов на бирже — прежде всего, экспортерами сырья. То есть сколько продали нефти в Америку и Европу, столько можно напечатать рублей», — рассуждает депутат Госдумы.
Собеседник агентства добавил, что совсем необязательно отказываться от самого рубля как такового.
«Если дать другой рубль, необязательно даже менять бумажки, дать другой механизм эмиссии рубля, и если этот механизм будет совместным с Беларусью, да и с Казахстаном, то, конечно, все будут только «за». Получить в экономику рубль под ноль процентов годовых, не привязанный к доллару, а привязанный к залогу и обороту российских активов — это мечта! Это 15-20% экономического роста в год. И это предложение [президента России Владимира] Путина 2012 года, между прочим», — заключил Евгений Федоров.
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Александр Лукашенко допустил введение единой валюты с Россией.
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