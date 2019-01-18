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"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби

19.01.2019 18:09 — Разное | UDF  
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Путин на озере Селигер, 19 января 2018 года. Фото: kremlin.ru
Недавно глава государства выглядел простуженным.

Президент России Владимир Путин в ночь на субботу, 19 января, принял участие в мероприятиях по случаю праздника Крещения. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителей Кремля.

"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби

В пресс-службе президента агентству сообщили, что глава государства окунулся в купель в Подмосковье. При этом там не назвали точное место, где состоялся обряд.

"Да, Путин окунулся в проруби", — сообщили РИА в пресс-службе.

"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби

Life сообщает, что также получил комментарий Кремля: "Президент по христианской традиции окунулся в прорубь".

Пресс-служба также пока не публиковала официальных сообщений и фото- и видеоматериалов.

"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби

Ранее корреспондент "МК" сообщала, что на недавнем совещании в Кремле было заметно, что президент сильно простужен. При этом во время визита в Сербию он появлялся на улице в легком пальто. В этой связи купание главы государства в купели представлялось маловероятным.

"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби

В прошлом году Путин окунался в купель в Тверской области. Он посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и присутствовал на праздничной литургии.

 
 
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