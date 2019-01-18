"Царь велел себя раздеть. Три раза перекрестился". Путин искупался в проруби



Путин на озере Селигер, 19 января 2018 года. Фото: kremlin.ru

Президент Россиив ночь на субботу, 19 января, принял участие в мероприятиях по случаю праздника Крещения. Об этом сообщилосо ссылкой на представителей Кремля.В пресс-службе президента агентству сообщили, что глава государства окунулся в купель в Подмосковье. При этом там не назвали точное место, где состоялся обряд.— сообщили РИА в пресс-службе.Life, что также получил комментарий Кремля: "Президент по христианской традиции окунулся в прорубь".Пресс-служба также пока не публиковала официальных сообщений и фото- и видеоматериалов.Ранее корреспондент "МК" сообщала, что на недавнем совещании в Кремле было заметно, что президент сильно простужен. При этом во время визита в Сербию он появлялся на улице в легком пальто. В этой связи купание главы государства в купели представлялось маловероятным.В прошлом году Путин окунался в купель в Тверской области. Он посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и присутствовал на праздничной литургии.