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Фраза, которой Лукашенко сам дает аргументы в руки Кремля

19.01.2019 17:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Попытка главы государства утихомирить имперский пыл восточной соседки не выдерживает никакой критики.

Напомним, в пятницу, Александр Лукашенко усиленно пытался отгородиться от нападок со стороны российских СМИ и даже лично взялся разоблачить фальшивку НТВ с историей про казака в минском метро.

Тогда-то и случился главный прокол.

— Нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно, — заявил глава государства.

Однако попытка утихомирить имперский пыл Александру Гргорьевичу явно не удалась. Лукашенко действительно уже не раз говорит о том, что «мы сами русские». И этим только лишний раз дает дополнительные аргументы в руки Кремля.

Ведь после таких заявлений в Москве, да и вообще во всей «великой и могучей», могут задаться вполне логичным вопросом: раз вы такие же русские, то зачем вам целое отдельное государство? И уже без всяких угрызений совести с таким весомым аргументом помочь воссоединиться со своими «кровными родственниками».

И объяснять, что это была только фигура речи, будет уже некогда. Да и некому.

"Неужели кое-кому в России Украины не хватает". Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами

 
 
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Попытка утихомирить имперский пыл восточной соседки не выдерживает никакой критики.
 
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