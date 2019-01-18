Фраза, которой Лукашенко сам дает аргументы в руки Кремля

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Напомним, в пятницу,усиленно пытался отгородиться от нападок со стороны российских СМИ и даже лично взялся разоблачить фальшивку НТВ с историей про казака в минском метро.Тогда-то и случился главный прокол.заявил глава государства.Однако попытка утихомирить имперский пыл Александру Гргорьевичу явно не удалась. Лукашенко действительно уже не раз говорит о том, что «мы сами русские». И этим только лишний раз дает дополнительные аргументы в руки Кремля.Ведь после таких заявлений в Москве, да и вообще во всей «великой и могучей», могут задаться вполне логичным вопросом: раз вы такие же русские, то зачем вам целое отдельное государство? И уже без всяких угрызений совести с таким весомым аргументом помочь воссоединиться со своимиИ объяснять, что это была только фигура речи, будет уже некогда. Да и некому.