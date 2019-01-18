Вредные заблуждения о раке

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По человеку всегда понятно, что у него рак

Скрининговые обследования — лучший способ вовремя найти рак

Рак нельзя предотвратить

Лечить рак очень дорого

Если у тебя нашли рак — ты от него так или иначе однажды умрешь

Рак — самый страшный из возможных диагнозов

Онкоэпидемиолог, популяризатор науки, участник ежегодного слета просветителей фонда «Эволюция», объяснил для посетителейнесостоятельность стереотипов об онкологических заболеваниях.Предлагаем некоторые из них.Это неправда. Догадаться, что у человека рак, можно только на стадии распадающейся опухоли. И то — часто диагноз совсем не очевиден.Чтобы поставить диагноз при онкологическом заболевании, нужна биопсия — то есть исследование кусочка опухоли под микроскопом. Это сильно отличает онкологические заболевания от многих других болезней, при которых диагноз зачастую ставится на основе внешних признаков.Все разговоры в стиле «у вас, скорее всего, рак» не могут быть основаны на внешнем виде пациента. Даже если саму опухоль видно невооруженным взглядом, биопсия все равно нужна, чтобы понять, как ее лечить.Высококачественный скрининг уже сейчас действительно может помочь снизить риск умереть от рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака. В будущем, надеюсь, мы добавим сюда программы скрининга рака легкого и рака простаты. Данных о том, что скрининг каких-то других опухолей работает, пока нет.На практике со скринингом, а точнее с самими обследованиями, которые входят в программу скрининга, много сложностей. Во многих регионах есть вопросы и к качеству обследований. Мы ругаем людей, что они не идут на скрининг, но, возможно, где-то это и к лучшему. На сегодняшний день его качество в большинстве регионов, и в государственных и частных центрах, низкое и может принести больше вреда, чем пользы.Даже если опустить бесконечные проблемы с качеством, есть много проблем, связанных с организацией обследования. В большинстве случаев у людей, которые приходят на скрининг, нет никакой опухоли. Но скрининг проводится в онкодиспансере. Получается, что здоровые люди должны сидеть в одной очереди с людьми, у которых, скорее всего, рак есть, — это тяжело психологически. С другой стороны, очередь создается и для онкологических больных, сроки их обследования задерживаются.Больше трети всех онкологических болезней — предотвратимы. Теоретически профилактика стоит дешевле скрининга, но профилактика профилактике рознь. Вопрос скорее в том, какими методами ее осуществлять. Например, с курением. Это может быть и дорогая медикаментозная терапия курильщиков, а может быть государственный запрет на продажу табака.Есть, конечно, эффективные виды профилактики, которым мало альтернатив и которые стоят дорого. Например, вакцина для профилактики заражения вирусом папилломы человека стоит дорого. Вакцинация — в принципе дело не дешевое, но в целом оправданное с точки зрения инвестиций. В перспективе нескольких десятилетий вакцинация от ВПЧ выгоднее, чем другие методы борьбы с раком шейки матки.Профилактикой можно заниматься самому, без врача. Самые эффективные методы — часто и самые простые: ежедневная умеренная физическая нагрузка, ограничение определенных продуктов, алкоголя, курения. Это все не только профилактика рака, а всего спектра хронических неинфекционных заболеваний.Зависит от того, о каком заболевании речь, и на какой стадии оно выявлено. Современные онкологические препараты действительно безумно дорогие, и часто — неоправданно дорогие. Это понятно: разработка лекарств стоит дорого, и у них будет небольшое количество покупателей.Если говорить о ранних стадиях, тут нужно отучать врачей от использования дорогостоящих методик. Недавний пример: сомнительные преимущества роботизированной эндоскопической хирургии в онкологии. Это гораздо дороже, чем делать обычную открытую операцию, хотя с точки зрения риска умереть она ничуть не хуже.Высокие технологии не всегда означают высокое качество. Для большинства людей лечение рака не должно быть дорогим, хотя бы потому, что для лечения большинства видов рака высокие технологии просто не нужны. Нам сейчас нужны не высокие технологии, а высокое качество стандартного лечения.Разные опухоли означают разные исходы. Если это рак легкого или рак поджелудочной железы на поздней стадии, то, скорее всего, вы действительно умрете, хотя даже для этих высоколетальных опухолей сейчас ситуация становится все лучше. Но если это рак молочной железы или рак кожи, то при правильном лечении вы, скорее всего, умрете не от рака, а от других причин. Есть опухоли предстательной железы, которые вообще рекомендуют не трогать, не лечить.Здесь очень важен вопрос коммуникации. Пациент всегда должен обсуждать с врачом, что его ждет, если он будет лечиться, а что — если не будет.Не может быть одного жесткого ответа в стиле: «Если ты не будешь лечиться — точно умрешь». Задача врача — максимально понятно объяснить, как пациенту следует планировать свою жизнь.Пациент всегда должен делать осознанный выбор. Особенно, если от этого зависит качество его жизни.Нет. Есть диагнозы куда страшнее. Например, системные заболевания, или серьезные неврологические расстройства, излечение от которых невозможно Если говорить о курильщиках, то психологически больше пугает не рак легкого, а облитерирующий тромбангиит. При этом заболевании пациент чувствует дикие боли, и в итоге приходится ампутировать конечности. И вот это выглядит куда страшнее ракаК тому же, рак — очень разнородное заболевание. Некоторые опухоли вообще не должны пугать — например, большинство опухолей кожи прекрасно лечатся.