Интернет смеется: российский боксер и депутат Валуев окунался в прорубь с подогревом



Николай Валуев

Бывший боксер-тяжеловес, депутата Госдумы Николай Валуев на Крещение искупался в проруби. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram. «У депутата даже руки примерзали к ступеням металлической лестницы», — уточняет Пятый канал.Пользователи соцсети обратили внимание на бьющий из-под воды ключ и сделали вывод, что вода, куда окунулся, подогревалась.— предположили пользователи.— написал один из комментаторов.По информации Пятого канала, Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). Телеканал, ссылаясь на слова политика, передает, что на момент купания температура составила минус 22 градуса. Однако в регионе было не холоднее, чем минус 12,лента.ру.