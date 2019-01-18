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Интернет смеется: российский боксер и депутат Валуев окунался в прорубь с подогревом
Николай Валуев
Пользователи соцсети обратили внимание на бьющий из-под воды ключ и сделали вывод, что вода, куда окунулся Николай Валуев, подогревалась. «Походу там подогрев стоит))))», — предположили пользователи. «Лед особенный, специальный! Не тает совсем», — написал один из комментаторов.
По информации Пятого канала, Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). Телеканал, ссылаясь на слова политика, передает, что на момент купания температура составила минус 22 градуса. Однако в регионе было не холоднее, чем минус 12,
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Бывший боксер-тяжеловес, депутата Госдумы Николай Валуев на Крещение искупался в проруби.
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