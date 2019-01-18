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В Госдуме предложили списать все долги по ЖКХ всем россиянам
Фото: Роман Орлов
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции
По мнению депутата, невозвратные долги проблематично взыскать даже через суд, списание же избавит от необходимости проходить "огромные судебные процессы". Парламентарий добавил, что списаны должны быть не только долги за газ, как в Чечне, но и вообще по всем услугам ЖКХ, которые "за пределами трех лет безнадежны к взысканию".
Ранее депутаты сразу нескольких региональных парламентов заявили об обращении в прокуратуру с требованием по примеру Чечни списать долги за газ в их субъектах. Так, подобные инициативы уже прозвучали в Смоленской области, Башкирии, Чувашии и красноярском крае.
При этом ряд авторов подобных предложений высказывал сомнения, что чеченский прецедент будет применен в других регионах.
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Реакция целого ряда регионов России на судебное решение в Чечне.
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