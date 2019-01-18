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Эхо Магнитогорска: в Беларуси проверяют газовое оборудование в квартирах
19.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси после
В этом доме специалисты проводят полную техническую проверку. Постройка старая, 1960-х годов. К таким – особое внимание. Газ во всем доме перекрывают и делают опрессовку, то есть закачивают воздух в систему газоснабжения дома. Если давление на манометре падает, значит, есть утечка.
Незначительные дефекты в системе удается обнаружить не всегда. Да и в свои квартиры некоторые жильцы не пускают.
«Плита новая, недавно сделали ремонт, но во всем доме у соседей старые. Поэтому пускаем в дом, проводим диагностику», – рассказала жительница Минска Юлия Барташевич.
За это грозит штраф до 250 долларов. Ремонт и замену должны производить только профессионалы. Ежедневно на предприятие «Мингаз» поступает около тысячи заявок. В столице почти в 3 миллионах квартир установлено газовое оборудование. Возможно, часть его скоро заменят на электрическое.
Пока специалисты напоминают о простых, но важных правилах. Если вы почувствовали запах газа, нужно перекрыть вентиль над плитой, открыть окна и покинуть помещение, и обязательно вызвать аварийную службу по номеру 104.
Специалисты «Мингаза» и коммунальные службы проверяют и частные дома. Большинство из них обогреваются с помощью газа.
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Плановые проверки в домах проводят раз в пять лет, если там установлены газовые плиты, и каждый год, если стоят газовые колонки или котлы. Благодаря таким рейдам в...
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