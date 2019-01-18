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Эхо Магнитогорска: в Беларуси проверяют газовое оборудование в квартирах

19.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси после трагедии в Магнитогорске проверяют газовое оборудование в квартирах. Особое внимание уделяют старым постройкам. Но взять под контроль удается далеко не все жилые помещения. Почему, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В этом доме специалисты проводят полную техническую проверку. Постройка старая, 1960-х годов. К таким – особое внимание. Газ во всем доме перекрывают и делают опрессовку, то есть закачивают воздух в систему газоснабжения дома. Если давление на манометре падает, значит, есть утечка.

Незначительные дефекты в системе удается обнаружить не всегда. Да и в свои квартиры некоторые жильцы не пускают.

«Плита новая, недавно сделали ремонт, но во всем доме у соседей старые. Поэтому пускаем в дом, проводим диагностику», – рассказала жительница Минска Юлия Барташевич.

Плановые проверки в домах проводят раз в пять лет, если там установлены газовые плиты, и каждый год, если стоят газовые колонки или котлы. Благодаря таким рейдам в квартирах выявляют и серьезные нарушения.

«Неисправные дымовые вентиляционные каналы, либо не проведена их проверка. Неисправное газовое оборудование, либо эксплуатация газового оборудования с утечками газа. И встречаются случаи, не без этого, когда потребители газа самовольно пытаются ремонтировать оборудование либо его менять», – говорит начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления Артур Мороз.

За это грозит штраф до 250 долларов. Ремонт и замену должны производить только профессионалы. Ежедневно на предприятие «Мингаз» поступает около тысячи заявок. В столице почти в 3 миллионах квартир установлено газовое оборудование. Возможно, часть его скоро заменят на электрическое.

«В рамках проведения капитального ремонта мы рассматриваем сейчас с коллегами с Минскэнерго, прорабатываем этот вопрос, о возможности ухода от газовых водонагревательных колонок», – указал генеральный директор минского городского жилищного хозяйства Юрий Какашук.

Пока специалисты напоминают о простых, но важных правилах. Если вы почувствовали запах газа, нужно перекрыть вентиль над плитой, открыть окна и покинуть помещение, и обязательно вызвать аварийную службу по номеру 104.

Специалисты «Мингаза» и коммунальные службы проверяют и частные дома. Большинство из них обогреваются с помощью газа.



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Теги: Минск
 
 
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Плановые проверки в домах проводят раз в пять лет, если там установлены газовые плиты, и каждый год, если стоят газовые колонки или котлы. Благодаря таким рейдам в...
 
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