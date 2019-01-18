Вчера, 18 января, православные верующие отметили Крещенский сочельник - начало Великого праздника - святого Богоявления, или Крещения Господня.
В храмах состоялись Богослужения и освящение воды.
Сегодня прошла служба по случаю праздника Крещения Господня. Крестным ходом верующие ивьевского храма отправились к купели, где состоялось освящение воды и была организована Крещенская Иордань.
Крещение январской водой приняли более 20 мужчин и 10 женщин.
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Горячим травяным чаем угощали не только самых смелых, но и всех, кто пришел в этот холодный день к купели.
В. ГУЛИДОВА.
Фото С. Зенкевича.