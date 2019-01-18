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Православные верующие отметили крещенский сочельник

19.01.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Вчера, 18 января, православные верующие отметили Крещенский сочельник - начало Великого праздника - святого Богоявления, или Крещения Господня.

Православные верующие отметили крещенский сочельник

В храмах состоялись Богослужения и освящение воды.

Сегодня прошла служба по случаю праздника Крещения Господня. Крестным ходом верующие ивьевского храма отправились к купели, где состоялось освящение воды и была организована Крещенская Иордань.

Православные верующие отметили крещенский сочельник

Православные верующие отметили крещенский сочельник

Крещение январской водой приняли более 20 мужчин и 10 женщин.

Православные верующие отметили крещенский сочельник

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4855-2019-01-19-14-40-59.html#sigProIdd88396d072

Горячим травяным чаем угощали не только самых смелых, но и всех, кто пришел в этот холодный день к купели.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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Вчера, 18 января, православные верующие отметили Крещенский сочельник - начало Великого праздника - святого Богоявления, или Крещения Господня. В храмах...
 
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