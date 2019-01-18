Вчера, 18 января, православные верующие отметили Крещенский сочельник - начало Великого праздника - святого Богоявления, или Крещения Господня.





В храмах состоялись Богослужения и освящение воды.

Сегодня прошла служба по случаю праздника Крещения Господня. Крестным ходом верующие ивьевского храма отправились к купели, где состоялось освящение воды и была организована Крещенская Иордань.









Крещение январской водой приняли более 20 мужчин и 10 женщин.







http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4855-2019-01-19-14-40-59.html#sigProIdd88396d072 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Горячим травяным чаем угощали не только самых смелых, но и всех, кто пришел в этот холодный день к купели.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича.