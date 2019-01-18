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В Польше прошли похороны убитого мэра Гданьска

19.01.2019 19:13 — Разное | Ежедневник  
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В Польше прошли похороны убитого мэра Гданьска

На похороны убитого мэра польского Гданьска Павла Адамовича пришли по оценкам журналистов около 45 тысяч человек.

Траурную церемонию посетили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывший президент Лех Валенса. Также на службе были председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший Федеральный президент Германии Йоахим Гаук, пишет Reuters.


Напомним, на Павла Адамовича совершили нападение во время благотворительного концерта. 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. У нападавшего были диагностированы психические расстройства, ранее он был судим.

Павлу Адамовичу было 53 года. Адамович был одним из мэров-долгожителей — он управлял Гданьском более 20 лет. В прошлом он был активным участником движения антикоммунистической оппозиции.
 

 
 
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На похороны убитого мэра польского Гданьска Павла Адамовича пришли по оценкам журналистов около 45 тысяч человек.
 
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