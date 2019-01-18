В Польше прошли похороны убитого мэра Гданьска





На похороны убитого мэра польского Гданьска Павла Адамовича пришли по оценкам журналистов около 45 тысяч человек.

Траурную церемонию посетили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывший президент Лех Валенса. Также на службе были председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший Федеральный президент Германии Йоахим Гаук, пишет Reuters.





Напомним, на Павла Адамовича совершили нападение во время благотворительного концерта. 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. У нападавшего были диагностированы психические расстройства, ранее он был судим.

Павлу Адамовичу было 53 года. Адамович был одним из мэров-долгожителей — он управлял Гданьском более 20 лет. В прошлом он был активным участником движения антикоммунистической оппозиции.

