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19 января 2019 года во Дворце Потемкина состоялось торжественное мероприятие
19.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь
19 января 2019 года во Дворце Потемкина состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Спасателя Республики Беларусь. Фото.
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19 января 2019 года во Дворце Потемкина состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Спасателя Республики Беларусь. Фото.
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