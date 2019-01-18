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1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?

19.01.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Cisco является одним из крупнейших DNS-провайдеров в мире, предоставляя услугу безопасного DNS на базе Cisco Umbrella (ранее OpenDNS), но речь сегодня пойдет не о ней и даже не о безопасности. Дело в том, что 1-го февраля наступит так называемый DNS Flag Day, после которого ваш сайт может быть недоступен пользователям в Интернет.

1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?
 
О чем идет речь? Протокол DNS был разработан в начале 80-х годов. С тех пор много воды утекло и в протокол DNS понадобилось добавить новые функции и возможности. Такая работа была начала в 1999 году, когда в виде RFC 2671 была опубликована первая версия расширений под названий EDNS0 (Extension Mechanism for DNS). Данная версия позволила снять некоторые ограчения, например, на размер некоторых полей флагов, кодов возврата и т.п. Текущая версия расширенного протокола EDNS описана в RFC 6891. При этом в Интернет продолжали существовать DNS-сервера, которые не поддерживали и не поддерживают EDNS, создавая тем самым определенные сложности при взаимодействии, необходимости обеспечивать обратную совместимость, что в свою очередь приводит как к замедлению работу всей системы DNS, так и к невозможности в полной мере реализовать все новые возможности EDNS.

Но этой вакханалии пришел конец — с 1-го февраля неподдерживающие стандарт EDNS сервера будут недоступны и попасть на них будет невозможно. Будут внесены изменения в самое популярное ПО, отвечающее за работу DNS — Bind, Knot Resolver, PowerDNS и Unbound, которое будет принимать только соответствующий стандарту EDNS трафик. Трафик со старых и необновленных серверов будет рассматриваться как нелегитимный и эти сервера обслуживаться не будут, что может привести к недоступности доменов, которые «висят» на этих серверах.

Для большинства компаний DNS Flag Day пройдет незамеченным, так как многие DNS-провайдеры уже обновляют или обновили свое ПО до необходимых версий. Сложности могут возникнуть у тех компаний, кто самостоятельно поддерживает собственные DNS-сервера, а также многих госорганов, которые не слишком оперативно обновляют ПО в своей инфраструктуре, не имея на это либо средств, либо квалифицированных специалистов. В результате с 1-го февраля сайты многих ведомств могут стать недоступны или столкнуться с проблемами с доступом.

1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?


Проверить перспективы доступа к своему сайту в феврале 2019-го года достаточно просто — надо всего лишь зайти на сайт dnsflagday.net, ввести там имя своего домена и получить результат, который будет иметь разные значения. В идеале вы должны увидеть картинку, аналогичную той, которая показана ниже для сайта Виртуальный Брест:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62706.php

1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?

Если вы видите картинку, аналогичную той, которая выдается, например, для сайта АНО «Цифровая экономика», то это означает, что сайт работать будет, но он не поддерживает последний стандарт DNS и не сможет в полном объеме реализовать необходимые функции безопасности и может стать мишенью для хакеров, которые могут (а вдруг) атаковать этот сайт.

1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?


Первые две картинки из этой заметки с красными знаками дорожного движения — это самое плохое, что вы можете увидеть. Лучше поскорее обновить ПО, обеспечивающее работу вашего DNS. На сайте dnsflagday.net вы можете получить все необходимые инструкции и ссылки для того, что актуализировать свое ПО. Там же есть ссылки и на различные утилиты для администраторов, которые позволяют сканировать свою DNS-инфраструктуру в поисках слабых мест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62706.php

1 февраля 2019 года ваш сайт может перестать работать. Почему? Как проверить уже сейчас?


В завершение заметки я не могу не коснуться вопросов безопасности. Дело в том, что некоторые межсетевые экраны могут блокировать DNS-пакеты длиной более 512 байт (с расширениями EDNS), что может приводить к реализации DoS-атак (например, МСЭ может блокировать DNS cookies, которые являются частью EDNS и предназначены как раз для защиты от DoS-атак) и снижению скорости в Интернет. Поэтому стоит обратить внимание на правила ваших МСЭ, так как раньше это было достаточно распространено и многие уже просто забыли, когда и зачем добавлялись правила в свои средства сетевой периметровой безопасности.

До наступления DNS Flag Day остается меньше двух недель — еще достаточно времени на то, чтобы начать соответствовать стандарту и не снижать лояльность клиентов и граждан, которые, столкнувшись с недоступностью или замедленной работой вашего сайта, начнут нелицеприятно высказываться об этом в соцсетях.

 
Теги: Брест
 
 
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Cisco является одним из крупнейших DNS-провайдеров в мире, предоставляя услугу безопасного DNS на базе Cisco Umbrella (ранее OpenDNS), но речь сегодня пойдет не о ней и даже не о...
 
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