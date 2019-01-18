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Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 66

19.01.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Ранее нефтяная компания Pemex подтвердила, что инцидент случился из-за действий людей, которые воровали топливо.


Фото: © AP

Число погибших при взрыве на трубопроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 66, ранено 77 человек. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд, пишет Лайф.ру

— Та информация, что мы получили незадолго до прихода на пресс-конференцию, это 66 погибших и 76 раненых. Среди них есть в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии, — сказал Файяд.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Напомним, взрыв на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошёл вечером в пятницу. В момент инцидента в районе находились сотни людей, которые воровали топливо. Нефтяная компания Pemex подтвердила, что взрыв прогремел из-за незаконной врезки.


 
 
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Ранее нефтяная компания Pemex подтвердила, что инцидент случился из-за действий людей, которые воровали топливо.
 
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