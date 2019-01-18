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Белоруски заняли 8 место в женской эстафете в Рупольдинге, победа у Франции

19.01.2019 18:53 — Разное | Партизан  
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На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге женская сборная Беларуси заняла 8-ю строчку в эстафетной гонке, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Белорусская команда вышла на старт в составе Динары Алимбековой, Елены Кручинкиной, Анны Солы и Ирины Кривко. Отметим, что Елена Кручинкина заменила в эстафетной четверке свою сестру Ирину, а Кривко, которая в двух предыдущих эстафетах (в Хохфильцене и Оберхофе) бежала на втором этапе, впервые завершала гонку на четвертом. Эксперимент себя не оправдал. Если Динара, использовав три дополнительных патрона, передала эстафету 14-й с отставанием от лидеров меньше минуты, то Елена свой этап провалила, заработав 2 штрафных круга на стрельбе из положения стоя. В итоге Кручинкина закончила дистанцию 18-й и привезла отставание от первого места уже более 2 минут. В дальнейшем Анна Сола и Ирина Кривко существенно улучшили позиции белорусок и втащили ее в топ-10. Итог — 8 место (2+7, + 2 мин 7,8 сек).


Победу же праздновала сборная Франции (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) (0+4), второе место у Норвегии (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Лэннмарк Тандревольд, Тирил Экхофф, Марте Ольсбю Ройселанд) (0+7, +11,5 сек), на третьей строчке финишного протокола обосновались немки (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениз Херрманн) (0+9, +23,4 сек).


 
Теги: Минск
 
 
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На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге женская сборная Беларуси заняла 8-ю строчку в эстафетной гонке, сообщает корреспондент...
 
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