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На похороны мэра Гданьска пришли 45 тысяч человек

19.01.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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На похороны убитого мэра польского Гданьска Павла Адамовича пришли десятки тысяч человек. По оценкам корреспондента Reuters, у костела Девы Марии собралась толпа из 45 тысяч человек.
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Фото: Reuters
Траурную церемонию посетили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывший президент Лех Валенса. Также на службе были председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший Федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Напомним, на Павла Адамовича совершили нападение во время благотворительного концерта. 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. У нападавшего были диагностированы психические расстройства, ранее он был судим.

Павлу Адамовичу было 53 года. Адамович был одним из мэров-долгожителей — он управлял Гданьском более 20 лет. В прошлом он был активным участником движения антикоммунистической оппозиции, сообщает tut.by

 
 
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На похороны убитого мэра польского Гданьска Павла Адамовича пришли десятки тысяч человек. По оценкам корреспондента Reuters, у костела Девы Марии собралась толпа из...
 
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