На похороны мэра Гданьска пришли 45 тысяч человек

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Траурную церемонию посетили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывший президент Лех Валенса. Также на службе были председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший Федеральный президент Германии Йоахим Гаук.





Напомним, на Павла Адамовича совершили нападение во время благотворительного концерта. 27-летний житель Гданьска ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. У нападавшего были диагностированы психические расстройства, ранее он был судим.



