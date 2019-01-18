В Калинковичском районе был найден мертвым водитель такси

В лесном массиве обнаружили горящую машину службы такси.

Во время тушения пожара милиционеры позвонили водителю, однако тот не отвечал. Начались его поиски. Тело водителя без признаков жизни обнаружили в деревне Гулевичи.

Подозреваемого в совершении преступления по горячим следам задержали, сообщает БЕЛТА . Им оказался 25-летний неработающий житель райцентра, ранее не судимый.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.