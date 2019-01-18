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В Калинковичском районе был найден мертвым водитель такси
19.01.2019 19:48 — Разное | Аргументы и факты
В лесном массиве обнаружили горящую машину службы такси.
Во время тушения пожара милиционеры позвонили водителю, однако тот не отвечал. Начались его поиски. Тело водителя без признаков жизни обнаружили в деревне Гулевичи.
Подозреваемого в совершении преступления по горячим следам задержали, сообщает
На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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