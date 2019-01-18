Таможенники задержали в Беняконях монеты, медали и янтарь

Монеты начала XX века, медали времен Великой Отечественной войны, а также янтарь пытались незаконно переместить через границу граждане Украины, следовавшие через пункт пропуска «Бенякони» Гродненской региональной таможни.

К таможенному контролю представлены только документы, необходимые для оформления обратного вывоза легкового автомобиля. Однако при досмотре в личных вещах водителя и одного из пассажиров таможенники обнаружили более 70 юбилейных медалей и нагрудных знаков отличия, а также 51 камень необработанного янтаря, вывоз которого запрещен,

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, две из перевозимых медалей созданы более 50-ти лет назад и представляют собой культурную ценность, сообщает ГТК.

К культурным ценностям отнесены и 6 монет Германской империи, выпущенные в начале XX века.

В отношении граждан Украины Гродненской региональной таможни начаты административные процессы. Незаконно перемещаемые предметы изъяты до решения суда.