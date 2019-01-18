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Глава РУСАДА обратился к WADA

19.01.2019 20:28 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) с письмом перед заседанием исполкома организации, которое пройдет 22 января. Текст письма Гануса оказался в распоряжении ТАСС.


Фото: Reuters

— Я хочу заверить вас, что РУСАДА, несмотря на то, что не имеет никаких полномочий и прав для обеспечения доступа и выполнения условий по предоставлению подлинных данных лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей московской лаборатории, предпринимала и предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований исполкома WADA от 20 сентября 2018 года в установленный исполкомом WADA срок, — говорится в письме. — Как и все иные действия, направленные не только на формальное восстановление соответствия РУСАДА, но и все возможные меры, направленные на приведение всей профессиональной антидопинговой деятельности РУСАДА, в соответствии с требованиями международных антидопинговых стандартов и требованиями регулятора, коим и является WADA, а также на внедрение лучших антидопинговых практик.

Также Ганус отметил, что РУСАДА готово помогать российским спортивным федерациям в возвращении статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

— РУСАДА готово к приведению в соответствие Всемирному антидопинговому кодексу и требованиям международных спортивных федераций национальных спортивных федераций России, — говорится в сообщении. — Данная практика детально проработана РУСАДА, новое РУСАДА прошло детальную подготовку к аудитам WADA (27−29 сентября 2017 года и 11−12 декабря 2018 года), отработало все планы корректирующих действий и готово активно включиться в данную работу в отношении спортивных федераций России.

— РУСАДА крайне заинтересовано в выполнении требований исполкома WADA и считает, что как Российская Федерация в целом, так и РУСАДА как национальное антидопинговое агентство должны быть заинтересованы в открытии бывшей московской лаборатории, установлении всех фактов нарушения антидопинговых правил на основании материалов московской лаборатории, проведении объективных антидопинговых расследований по всем фактам нарушений в интересах ушедших, настоящих и будущих поколений спортсменов, — говорится в письме.

— Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте, — отметил Ганус. — В связи с вышеизложенным прошу вас подтвердить статус соответствия РУСАДА.

20 сентября исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого оно было лишено в 2015 году, при условии, что российская сторона предоставит доступ к базе данных до 31 декабря 2018 года. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. В январе эксперты WADA вновь посетили лабораторию, после чего работа по извлечению базы данных была успешно завершена. Исполком WADA, который вынесет окончательное решение о статусе РУСАДА, пройдет 22 января.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства, предоставленному в распоряжение РИА "Новости".

В ходе двух внутренних расследований РУСАДА, завершенных в прошлом году, «были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованной РУСАДА». Отмечается, что их ввод практически завершен.

Завершена также проверка возможных финансовых нарушений с привлечением международной независимой аудиторской компании по установлению признаков финансовых нарушений, материалы дела переданы в правоохранительные и надзорные органы РФ — МВД и Генпрокуратуру.

 
 
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) с письмом перед...
 
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