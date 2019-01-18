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На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами

19.01.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Современная система автоматического контроля за выбросами будет установлена на предприятии «Омск Карбон Могилев». Об этом журналистам рассказали специалисты санстанции и инспекции природоохраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами

Тема стала актуальной после того, как в ноябре 2018 года на предприятии произвели пробную партию продукции. В этот момент было зарегистрировано превышение нормы выброса твердых частиц в атмосферу. Однако по результатам мониторингов в Могилеве и близлежащих населенных пунктах уровень загрязнения воздуха оказался в пределах допустимого. Пока на предприятии плановая остановка производства технического углерода. Ведется монтаж оборудования первого пускового комплекса.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами

Николай Дедков, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Превышений ПДК не установлено, что и подтверждают мои коллеги. Это говорит о том, что там жестко контролируется вопрос.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами

Ирина Давыденко, заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Могилев»:
Каждое предприятие понимает, что в случае, если будут какие-то нарушения – это просто будет полная остановка завода. И невозможно вкладывать сотни тысяч долларов, чтобы потом полностью остановить завод.

В целом экологическая обстановка в Могилеве в последние годы улучшилась. Несмотря на то, что в городе работают несколько крупных химических предприятий, наблюдается тенденция снижения промышленных выбросов в атмосферу. По мнению специалистов, это связано с внедрением современных технологий и модернизацией объектов энергосистемы.
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Современная система автоматического контроля за выбросами будет установлена на предприятии «Омск Карбон Могилев». Об этом журналистам...
 
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