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Крещенские купания: очищение от грехов или один из многих церковных обрядов?
Новости Беларуси. Православный мир празднует один из важнейших праздников – Богоявление или Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верующие вспоминают библейские события, связанные с крещением Иисуса Христа в Иордане. В память об этом в храмах, на реках и водоемах прошли обряды освящения воды. Согласно церковному преданию, водная стихия в этот день обретает особые свойства. Корреспондент Александр Добриян – о празднике, от которого ждут очищения всего мира.
Торжественные богослужения по случаю Крещения Господня начались накануне во всех православных храмах. В честь праздника в минском Свято-Духовом кафедральном соборе чин Великого освящения воды совершил Митрополит Минский и Заславский Павел.
Воду в этот день освящают не только в храмах. В Гомеле 19 января
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…
Среди традиций праздника особенно популярным стало окунание в иордань – крещенскую купель, называемую по аналогии с рекой Иордан, где и произошли библейские события, о которых сегодня вспоминает церковь.
Александр Добриян, СТВ:
Для Елены Фроловой окунуться в иордань – вот уже несколько лет неотъемлемая часть праздника Богоявления.
Елена Фролова, жительница Гомеля:
В этом году впервые вместе с Еленой к купели пришла ее дочь Александра.
Александра Шпаленкова, жительница Гомеля:
Обратить внимание на истинные смыслы праздника кардинальным образом приняли решение в Брестской епархии. В 2019 году здесь места для купаний официально не освящали.
Павел Юрченя, председатель миссионерского отдела Брестской епархии:
Еще одна неотъемлемая традиция – принести освященную воду домой. Ею окропляют жилища, ею умываются и пьют.
Всех с праздником поздравляем. Всем людям желаем всего доброго, хорошего. Чтобы они всей душой, всем сердцем поняли, что это за праздник и смысл его. Не только водичка. И тогда будет только радость в сердце. Вообще будет мир, покой и гармония.
В этом году на Крещение настойчиво говорили о главном. Акцент на то что, не набранная канистра воды и даже не ныряние в ледяную прорубь делает человека лучше. А лишь он сам, стараясь следовать прописным истинам: прощать, делиться, любить.
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Новости Беларуси. Православный мир празднует один из важнейших праздников – Богоявление или Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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