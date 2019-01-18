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Для бюджетников придумали новую схему расчета зарплат. В Минтруда пояснили, что изменится

19.01.2019 21:22 — Разное | Tut.by  
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С 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Главное изменение — тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума. При этом власти обещают, что зарплаты бюджетников не снизятся из-за планируемых изменений.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Средняя зарплата бюджетников, по прогнозам властей, к концу 2018 года должна вырасти до 800 рублей (данные за последний месяц прошлого года по средним зарплатам еще не были обнародованы). Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников в Беларуси вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в этом году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране (к слову, выйти на этот показатель планировали в 2018 году).

Изменения в схеме оплаты труда предусмотрены президентским указом № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Из чего будет состоять заплата бюджетников

С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат, сообщают в Минтруда. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — уточняют в ведомстве.

Размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель с 1 ноября прошлого года составляет 214,21 рубля. «Это позволит укрепить тарифную часть заработной платы», — поясняют в Минтруда.

Размер базовой ставки, как и сейчас размер тарифной ставки первого разряда, ежегодно будет определять правительство. Как правило, с 1 января. Правительство должно до 1 марта этого года утвердить размер базовой ставки, который будет действовать с 1 января 2020 года.

Отметим, что ранее тарифную ставку планировали приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума к 2018 году. Это было предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы. Однако выполнить этот план не удалось.

В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций повышали с 1 октября 2018 года — с 34 до 35,5 рубля.

На какие выплаты бюджетники смогут претендовать помимо оклада?

При этом бюджетникам будут централизованно устанавливать надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

  • до 5 лет — 10%;
  • от 5 до 10 лет — 15%;
  • от 10 до 15 лет — 20%;
  • от 15 лет и выше — 30%.

Помимо надбавок за стаж работы бюджетники смогут получать премию в 5% от оклада, единовременную выплату на оздоровление (0,5 оклада работника, если не установлен другой размер), а также матпомощь (0,3 среднемесячной суммы оклада работника).

При этом конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также их порядок и условия выплаты будут устанавливать руководители бюджетных организаций.

Бюджетникам также будут начислять надбавки и доплаты. К примеру, надбавку за работу на условиях контрактной формы найма, доплату за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или в опасных условиях труда.

Ранее в Минтруда отмечали, что нынешняя система оплаты труда работников бюджетных организаций — это «громоздкая система», которой уже несколько десятков лет. Министр уточнила, что система оплаты бюджетников обросла большим числом надбавок, она оказалась разбалансированной.

Как изменится единая тарифная сетка?

Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Эту сетку применяют для того, чтобы определить размер оплаты труда работников бюджетных организаций.

Правительство должно до 1 марта этого года утвердить новую тарифную сетку, которая начнет действовать с 1 января 2020 года.

При этом зарплаты бюджетников, как планируется, не должны упасть после введения изменений.

— При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда, — отмечают в Минтруда.

***

Если вы работаете в бюджетной сфере и готовы рассказать для журналистского материала о своих доходах и расходах, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «бюджетник».

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При этом власти обещают, что зарплаты бюджетников не снизятся из-за планируемых изменений.
 
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