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Для бюджетников придумали новую схему расчета зарплат. В Минтруда пояснили, что изменится
С 2020 года для бюджетников
Из чего будет состоять заплата бюджетников
С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат, сообщают в Минтруда. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — уточняют в ведомстве.
Размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель с 1 ноября прошлого года
Размер базовой ставки, как и сейчас размер тарифной ставки первого разряда, ежегодно будет определять правительство. Как правило, с 1 января. Правительство должно до 1 марта этого года утвердить размер базовой ставки, который будет действовать с 1 января 2020 года.
Отметим, что ранее тарифную ставку планировали приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума к 2018 году. Это было
В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций
На какие выплаты бюджетники смогут претендовать помимо оклада?
При этом бюджетникам будут централизованно устанавливать надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:
Помимо надбавок за стаж работы бюджетники смогут получать премию в 5% от оклада, единовременную выплату на оздоровление (0,5 оклада работника, если не установлен другой размер), а также матпомощь (0,3 среднемесячной суммы оклада работника).
При этом конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также их порядок и условия выплаты будут устанавливать руководители бюджетных организаций.
Бюджетникам также будут начислять надбавки и доплаты. К примеру, надбавку за работу на условиях контрактной формы найма, доплату за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или в опасных условиях труда.
Ранее в Минтруда
Как изменится единая тарифная сетка?
Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Эту сетку применяют для того, чтобы определить размер оплаты труда работников бюджетных организаций.
Правительство должно до 1 марта этого года утвердить новую тарифную сетку, которая начнет действовать с 1 января 2020 года.
При этом зарплаты бюджетников, как планируется, не должны упасть после введения изменений.
— При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда, — отмечают в Минтруда.
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При этом власти обещают, что зарплаты бюджетников не снизятся из-за планируемых изменений.
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