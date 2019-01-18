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Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

19.01.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. 19 января на льду «Чижовка-Арены» команда Беларусь U-20 встречалась с «Лидой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

Молодежная сборная, которая замыкает таблицу группы А, неожиданно повела в счете во втором периоде. Однако в третьей 20-минутке подопечные Павла Микульчика смогли перевернуть ход игры: за пять минут они забили дважды. Отличились Денис Кирпиченок и Ренат Сафин. Молодежь пыталась отыграться, однако заветные три очка в итоге ушли к лидчанам. Ну а для команды Беларусь U-20 это уже десятое кряду поражение в чемпионате.

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

Дмитрий Саврицкий, защитник ХК «Лида»:
Первые два периода не получалось, хотя создавали моменты хорошие были. Удаления помешали нам. Мы в третьем периоде реализовали свои моменты и выиграли игру.

Сказали больше бросать на ворота, угрожать – закопаем одну шайбу, и пойдет у нас. Так и получилось, что забили гол и игра пошла.

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

Андрей Филичкин, защитник ХК «Лида»:
Если ты много забиваешь, следующую игру будет засуха. Как у нас это произошло: мы две игры не могли забить голы. Сегодня нам нужно было забить, поэтому забили и победили.

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

В другом матче 19 января «Динамо-Молодечно» взяло верх над «Неманом». Счет тот же – 2:1. Вечером 18 января в группе А Экстралиги также прошли две встречи: «Юность» одолела «Гомель», а «Шахтер» был сильнее «Металлурга».
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. 19 января на льду «Чижовка-Арены» команда Беларусь U-20 встречалась с «Лидой», сообщили в программе...
 
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