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«Фольклор во всем его многообразии»: Иваново принимает международный фестиваль народной музыки
Новости Беларуси. В сердце белорусского Полесья – в Ивановском районе – на протяжении двух дней будут звучать только народные мотивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известный и популярный форум «Фальклор без межаў» собрал артистов из разных уголков Беларуси, а также Украины, России и Польши. И в очередной раз доказал: культура границ не имеет. В чем изюминка фестиваля – узнал корреспондент Петр Бутрим.
Душевно они поют и дома, на Волынщине, каждый день после работы в поле. Украинские народные мотивы на фестивале звучат едва ли не чаще белорусских. Хотя этот сельский ансамбль выступит впервые, причем гостям из Любешова яркую программу закрывать. Но говорят, что справятся. А как иначе, когда в запевалах человек с говорящей фамилией – Музыка.
Светлана Музыка, руководитель ансамбля «Вербыченька» (Украина):
«Фальклор без межаў» наряду с «Мотальскими прасмаками» – главные фестивальные бренды не только Иваново, но и всего белорусского Полесья.
Петр Бутрим, СТВ:
А секрет популярности прост. География форумов меняется: на каждом представлены разные регионы Беларуси, Польши, Украины и России.
В репертуаре этого колоритного коллектива из польского приграничья много песен на белорусском языке. Да и местная публика у гостей, как выяснилось, вне конкуренции.
Алина Негеревич, руководитель ансамбля «Куранты» (Польша):
Есть на фестивале и достаточно молодые артисты. Фолк-проект «Ягорава гара», пожалуй, самый удачный пример народных песен на современный лад. Смелые эксперименты гомельские музыканты обещают продолжить и на ивановской сцене.
Егор Полешук, лидер группы «Ягорава Гара»:
И это еще раз доказывает: самобытность может быть популярной. Веселье с национальным колоритом продолжится под открытым небом на городской площади. А 20 января переместится на свою историческую родину – в агрогородок Тышковичи.
Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:
В небольшой райцентр приехали почти 400 артистов. И это, пожалуй, лучшее проявление настоящего добрососедства не только на словах, но и в музыке.
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Новости Беларуси. В сердце белорусского Полесья – в Ивановском районе – на протяжении двух дней будут звучать только народные мотивы, сообщили в программе...
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