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Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?

19.01.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Новости США. Президент США готовится выступить с обращением к нации. Произойдет это 19 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?

Эксперты предполагают, что Дональд Трамп объявит о введении режима чрезвычайного положения. Однако, по данным CNN, полученным от источников в Белом доме, американский лидер всего лишь предложит демократам завершить правительственный кризис переговорами. Прошлая такая встреча завершилась безрезультатно, поэтому аналитики предполагают, что в этот раз Трамп пойдет на уступки.

Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?

Напоминаем: бюджетный кризис в США разразился из-за нежелания Конгресса финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Введение режима ЧП позволит Трампу использовать 5 миллиардов долларов из бюджета Пентагона на ее возведение.
 
 
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Новости США. Президент США готовится выступить с обращением к нации. Произойдет это 19 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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