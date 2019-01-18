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Сотрудника Солигорской больницы подозревают в хищении бюджетных средств
19.01.2019 — Разное | Soligorsk News
9 января 2019 13:40 6123
Сотрудника Солигорской больницы подозревают в хищении бюджетных средств
Руководителя среднего звена Солигорской больницы подозревают в служебных хищениях на сумму более 40 тысяч рублей. Махинации были связаны с закупками антисептических и дезинфицирующих средств для нужд медицинского учреждения.
Оперативно-проверочные мероприятия проводились сотрудниками подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Солигорского РОВД. В результате появились веские основания подозревать в незаконных действиях сотрудника больницы, входившего в состав конкурсной комиссии по проведению государственных закупок товаров медицинского назначения. В настоящее время зафиксированы злоупотребления, имевшие место с января по июль 2018 года. При этом речь идет не только о незаконном использовании служебных полномочий, но и сговоре со столичным индивидуальным предпринимателем, организовавшем посреднические услуги по поставке медицинской продукции.
Также установлено, что при поступлении в адрес поставщика оплаты по договору часть денежных средств с целью совершения хищений выводилась из оборота.
По информации УВД Миноблисполкома.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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9 января 2019 13:40 6123 Сотрудника Солигорской больницы подозревают в...
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