

Сотрудника Солигорской больницы подозревают в хищении бюджетных средств Автор: Эдуард Кидяев.

Руководителя среднего звена Солигорской больницы подозревают в служебных хищениях на сумму более 40 тысяч рублей. Махинации были связаны с закупками антисептических и дезинфицирующих средств для нужд медицинского учреждения.

Оперативно-проверочные мероприятия проводились сотрудниками подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Солигорского РОВД. В результате появились веские основания подозревать в незаконных действиях сотрудника больницы, входившего в состав конкурсной комиссии по проведению государственных закупок товаров медицинского назначения. В настоящее время зафиксированы злоупотребления, имевшие место с января по июль 2018 года. При этом речь идет не только о незаконном использовании служебных полномочий, но и сговоре со столичным индивидуальным предпринимателем, организовавшем посреднические услуги по поставке медицинской продукции.



В ходе проверочных мероприятий борцы с экономическими преступлениями пришли к выводу, что при организации закупки антисептических и дезинфицирующих средств на 2018 год за счет бюджета были умышленно созданы условия и обеспечена победа нужного субъекта хозяйствования при проведении электронного аукциона по пяти лотам закупки. При этом очевидные возможности приобретения товара по указанным лотам на более выгодных условиях у других поставщиков остались без внимания.







Также установлено, что при поступлении в адрес поставщика оплаты по договору часть денежных средств с целью совершения хищений выводилась из оборота.



Примечательно, что закупленная продукция обходилась бюджету в разы дороже аналогичных конкурентных предложений. По оценкам оперативников БЭП, общая сумма похищенных средств при указанных закупках составила более 40 тысяч рублей.



Вместе с тем, у сотрудников милиции есть основания считать, что выявленные нарушения не единичны. В данном направлении проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. По всей видимости, в действиях будут установлены и другие незаконные схемы.



В настоящее время фигуранты задержаны. В Солигорском РОСК согласились с доводами собранных сотрудниками БЭП материалов, на основании чего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Законодательство по данному поводу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



По информации УВД Миноблисполкома.