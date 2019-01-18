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«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

19.01.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 января в Минске прошел чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Здесь хватало как любителей, так и экс-профессионалов из девяти стран мира. В том числе и новички: спортсмены из Германии, Казахстана и Турции. Для многих чемпионат Беларуси – способ не только хорошо провести время и вновь почувствовать себя в деле, но еще и подготовится к подобному соревнованию, которое будет проходит на мировом уровне.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Алексей Климов, участник чемпионата:
Эти соревнования – это этап подготовки к чемпионату мира, который будет в этом году в Польше в конце марта. Здесь и проверим, на что сейчас способны, и скорректируем подготовку.

Для многих так, я считаю, тех, кто показывает более-менее результаты на уровне – это проходящий старт подготовки.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Юрий Крупица, председатель Совета ветеранов легкой атлетики:
Дело в том, что сегодня, наверное, процентов 50 уже любителей, в том числе и я. Я никогда не занимался легкой атлетикой. Люди сегодня уже больше смотрят на здоровый образ жизни. Они, бывает, к этому приходят, особенно девушки, не в 30-35 лет, а приходят в 40, что радует.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Помимо традиционных номинаций в 2019 году появилась и еще одна – кубок «Мисс чемпионата». Награда достанется самой красивой спортменке.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 января в Минске прошел чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь хватало как любителей,...
 
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