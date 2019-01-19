Похищенный в Гомеле Павел Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля по его делу

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил в российском суде о том, что вместо ключевой свидетельницы Татьяны Ершовой, выступала другая девушка, а переписывались с ним от ее имени российские силовики. Ранее подруга Ершовой частично отказалась от своих показаний, заявив что Гриб и ее приятельница не планировали теракт.





В пятницу, 18 января, украинец зачитал заявление, в котором отмечается, что перевод переписки с Ершовой с украинского языка “крайне низкого качества”, а скриншоты переписки вовсе отсутствуют. Гриб подчеркнул, что это все “сформировало определенное предубеждение у обвинения и суда”, передает “Кавказский узел”.





“В январе 2017 года на сайте “ВКонтакте” на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова)”, – рассказал Павел.





По его словам, позже Ершова предложила ему продолжить общение в Skype. Сам Гриб не хотел регистрироваться в Skype и воспользовался аккаунтом знакомого Павла Капиноса, с которым также подружился в “ВКонтакте”.





Политзаключенный выразил убеждение, что в июне – августе 2017 года от имени Ершовой с ним общались уже российские силовики, от ее имени они договорились с ним встретиться в Гомеле и требовали фотографии.





“Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками, – ред.), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО”, – заявил Гриб.





Он также рассказал об избиении во время задержания в Беларуси. По его словам, встреча была назначена в буферной зоне на беларуско-украинской границе, однако в последний день место встречи было изменено на Гомель





“Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры, – ред.) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет”, – рассказал Павел.









По словам украинца, в лесу его избивали ногами, а уже в отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Он отметил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились “формального признания”.





Напомним, 24 августа 2017 года на территории Беларуси исчез 19-летний гражданин Украины Павел Гриб. Он выехал в Гомель для встречи с россиянкой, с которой познакомился в соцсетях. О пропаже сына заявил отставной офицер Государственной пограничной службы Украины, военный капеллан Игорь Гриб.





При неустановленных обстоятельствах Гриба вывезли на территорию России, где отправили в СИЗО Краснодара по обвинению в якобы организации теракта в школе в Сочи. Суд арестовал его на два месяца, позже срок содержания под стражей неоднократно продлевался.





Похищенный украинец является лицом с инвалидностью и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.