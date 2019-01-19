ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз предложил инвестировать € 1 млрд в беларуские дороги

19.01.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
План обновления транспортной сети Беларуси предусматривает специальная программа «Восточного партнерства».


План для Беларуси – 10 проектов с общим объемом инвестиций в размере более € 1 млрд.

Этот план является частью общего транс-европейского проекта (TEN-T) с бюджетом около € 13 млрд и предусматривает модернизацию 4800 км дорог, 6 портов и 11 логистических центров в странах-членах «Восточного партнерства». Деньги на реализацию проекта выделяет ЕС и Всемирный банк, пишет belsat.eu

 «План поможет тем, кто принимает решения, расставить приоритеты в стратегических инвестициях в транспортную инфраструктуру», – заявил Йоханнес Хан, член Европейской комиссии в европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План обновления транспортной сети Беларуси предусматривает специальная программа «Восточного партнерства».
 
Новости дня
Новости разные
 
Для бюджетников придумали новую схему расчета зарплат. В Минтруда пояснили, что изменится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика