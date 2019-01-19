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Евросоюз предложил инвестировать € 1 млрд в беларуские дороги
План обновления транспортной сети Беларуси предусматривает специальная программа «Восточного партнерства».
План для Беларуси – 10 проектов с общим объемом инвестиций в размере более € 1 млрд.
Этот план является частью общего транс-европейского проекта (TEN-T) с бюджетом около € 13 млрд и предусматривает модернизацию 4800 км дорог, 6 портов и 11 логистических центров в странах-членах «Восточного партнерства». Деньги на реализацию проекта выделяет ЕС и Всемирный банк,
«План поможет тем, кто принимает решения, расставить приоритеты в стратегических инвестициях в транспортную инфраструктуру», – заявил Йоханнес Хан, член Европейской комиссии в европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС.
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План обновления транспортной сети Беларуси предусматривает специальная программа «Восточного партнерства».
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