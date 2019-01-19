Евросоюз предложил инвестировать € 1 млрд в беларуские дороги





План для Беларуси – 10 проектов с общим объемом инвестиций в размере более € 1 млрд.





пишет belsat.eu Этот план является частью общего транс-европейского проекта (TEN-T) с бюджетом около € 13 млрд и предусматривает модернизацию 4800 км дорог, 6 портов и 11 логистических центров в странах-членах «Восточного партнерства». Деньги на реализацию проекта выделяет ЕС и Всемирный банк,belsat.eu





«План поможет тем, кто принимает решения, расставить приоритеты в стратегических инвестициях в транспортную инфраструктуру», – заявил Йоханнес Хан, член Европейской комиссии в европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС.



