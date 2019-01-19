ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-5 «золотых» закупок: на что государство тратит миллионы долларов?

19.01.2019 21:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Belsat.eu присмотрелся к сайту госзакупок и узнал, на что беларуские власти готовы сегодня выделять из бюджета огромные суммы, иногда превышающие миллион долларов.

Топ-5 «золотых» закупок: на что государство тратит миллионы долларов?
Иллюстративное фото
1. Нанотехнологии за 5 979 121 BYN (2 784 353$)

ОАО «КБТЭМ-ОМО» из Минска занимается научно-техническими разработками и производством специального оптико-механического и контрольно-измерительного оборудования. В декабре 2018-го предприятие купило установку для электронно-лучевой литографии за три миллиона, выделенные государством.

Тендер на поставку и установку дорогостоящего оборудования японского производства выиграла компания из Сингапура под названием SUARA SEPI SDN. BHD. Установка для электронно-лучевой литографии – это прибор, использующийся в наноинженерии и микроэлектронике. Говоря простыми словами, он представляет из себя набор высокоточных микроскопов для создания оптических структур для элементов защиты от подделок (например, водяных знаков и голограммы).

2. Мелиорация для – Витебской области — 3400000 BYN (1 583 324 $)

Государственное объединение «Белводхоз» проводит аукцион на «Технический осмотр на мелиоративных и водохозяйственных системах в районах Витебской области». В документах, размещенных на сайте, указано, что, среди прочего, в комплекс мероприятий входит мелиорация водных угодий.

Её собираются проводить на одном объекте в каждом из 21 районов области. Договор (сейчас находится на этапе подписания) рассчитан на оказание этих услуг до конца декабря текущего года.

3. Щепа топливная для Полоцкой ЖКХ за 2 280 000 BYN (1 303 914$)

КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка» заключило договор на поставку деревянной щепы, которая будет использоваться как топливо для котельных. Из многочисленных объявлений производителей щепы следует, что её примерная рыночная стоимость варьируется в диапазоне 15-30 рублей за кубический метр. Однако документы аукциона, расположенные Полоцким ЖКХ, свидетельствуют: там купили щепу по 38 рублей/м³.

Согласно переписи населения 2016 года, население Полоцкого района составляет 108 389 человек.

4. Светодиодные экраны для Дворца Республики – 2 380 000 BYN (1,108,316$)

Дворец Республики с 13 февраля 2019 года проведёт тендер на поставку светодиодного экрана площадью 400 квадратных метров. Экран действительно большой – такой можно использовать для грандиозных шоу. Также известно, что Дворец Республики сдает некоторое оборудование в аренду. На данный момент закупка находится в статусе подачи предложений от потенциальных заинтересованных поставщиков. Рыночная стоимость такого экрана отличается в зависимости от компании-дистрибьютора товара.

Мы выяснили, что ООО «ИвентЭкспоГрупп» предлагает аренду большого светодиодного экрана 250 рублей/кв.м. Это значит, что за 400 кв. м гипотетически Дворец Республики мог бы заплатить не более 100 тысяч рублей.

5. Рыба для армии – 1 556 476.76 BYN (724 825$)

Торгово-производственное управление при Министерстве обороны покупает свыше 177 тонн свежемороженого минтая, более 106 тонн скумбрии и около 72 тонн аргентины. Учитывая, что количество беларуской армии – 65 тысяч солдат, получается по почти три килограмма минтая, примерно полтора и одному килограмму аргентины соответственно на одного человека. Примечательно, что период поставки, согласно документам – с 1 января по 31 декабря 2019 года. При этом норма употребления рыбы для взрослого человека, рекомендованная беларуским Минздравом, составляет от 16 до 24 килограммов в год.

Теперь аукцион находится на стадии рассмотрения предложений от поставщиков.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Belsat.eu присмотрелся к сайту госзакупок и узнал, на что беларуские власти готовы сегодня выделять из бюджета огромные суммы, иногда превышающие миллион долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика