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Студентка Минского государственного колледжа электроники изобрела фитолампу

19.01.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Александра Огнёва изобрела фитолампу, которая экономит энергию и ускоряет рост растений, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Александра учится на третьем курсе по специальности «Мехатроника». Это сравнительно новая область науки и техники. Работники данной сферы создают машины и системы с компьютерным управлением, устраняют поломки в автоматизированных линиях. Три года назад Саша рискнула — поступила на мужскую специальность. Сегодня она единственная девушка в группе среди 25 мальчишек. Но по ее примеру на «Мехатронику» стали подавать документы другие девушки. В этом учебном году на 1-й курс зачислили несколько девчонок.

— Могу починить абсолютно любую технику в доме, разобраться с сантехническим оборудованием. «А ты точно девочка?» — в шутку спрашивают меня ребята при знакомстве, — улыбается Саша. — Недавно у нас в квартире вышла из строя стиральная машина. А я, как назло, только-только сделала маникюр. Но все же решила разобрать агрегат, чтобы устранить поломку. Маникюр был испорчен, я расстроилась. Значит, девочка!

Изобретательница говорит, что в их семье часто можно услышать от папы: «Саша, я возьму твой инструмент». И это считается нормой.

Один из проектов, в котором участвовала девушка, — создание программы, позволяющей управлять компьютером с помощью жестов (не касаясь клавиатуры и мышки). Новинка предназначалась для упрощенного просмотра видео на YouTube. Например, взмахнув рукой, можно уменьшить или увеличить громкость.

Последнее ее изобретение — фитолампа. С этим проектом она участвует в конкурсе «100 идей для Беларуси». Разработка выглядит как цветок, лепестки которого ночью светятся, а днем гаснут благодаря встроенному фоторезистору. Кроме того, если такую лампу разместить возле растений, их рост ускорится. Прибор излучает ультрафиолет.



 
Теги: Минск
 
 
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Александра Огнёва изобрела фитолампу, которая экономит энергию и ускоряет рост растений, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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