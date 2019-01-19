Студентка Минского государственного колледжа электроники изобрела фитолампу

Александра учится на третьем курсе по специальности «Мехатроника». Это сравнительно новая область науки и техники. Работники данной сферы создают машины и системы с компьютерным управлением, устраняют поломки в автоматизированных линиях. Три года назад Саша рискнула — поступила на мужскую специальность. Сегодня она единственная девушка в группе среди 25 мальчишек. Но по ее примеру на «Мехатронику» стали подавать документы другие девушки. В этом учебном году на 1-й курс зачислили несколько девчонок.





— Могу починить абсолютно любую технику в доме, разобраться с сантехническим оборудованием. «А ты точно девочка?» — в шутку спрашивают меня ребята при знакомстве, — улыбается Саша. — Недавно у нас в квартире вышла из строя стиральная машина. А я, как назло, только-только сделала маникюр. Но все же решила разобрать агрегат, чтобы устранить поломку. Маникюр был испорчен, я расстроилась. Значит, девочка!





Изобретательница говорит, что в их семье часто можно услышать от папы: «Саша, я возьму твой инструмент». И это считается нормой.





Один из проектов, в котором участвовала девушка, — создание программы, позволяющей управлять компьютером с помощью жестов (не касаясь клавиатуры и мышки). Новинка предназначалась для упрощенного просмотра видео на YouTube. Например, взмахнув рукой, можно уменьшить или увеличить громкость.





Последнее ее изобретение — фитолампа. С этим проектом она участвует в конкурсе «100 идей для Беларуси». Разработка выглядит как цветок, лепестки которого ночью светятся, а днем гаснут благодаря встроенному фоторезистору. Кроме того, если такую лампу разместить возле растений, их рост ускорится. Прибор излучает ультрафиолет.







