Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж





Пожалуй, самым простым способом искупаться на Крещение Господне стало посещение городской бани. К выходным администрация наполнила водой бассейн на улице, а священник освятил её.

Несколько фотографий, как проходило окунание.





Фотографии: Эмиль Касалапов

























































Крещение в Покрашево и подборку из Instagram можно посмотреть по ссылке .



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Фотографии: Эмиль Касалапов