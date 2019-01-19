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Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж
20.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Пожалуй, самым простым способом искупаться на Крещение Господне стало посещение городской бани. К выходным администрация наполнила водой бассейн на улице, а священник освятил её.
Несколько фотографий, как проходило окунание.
Крещение в Покрашево и подборку из Instagram можно посмотреть по
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Пожалуй, самым простым способом искупаться на Крещение Господне стало посещение городской бани. К выходным администрация наполнила водой бассейн на улице, а...
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