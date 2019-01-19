ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

20.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Пожалуй, самым простым способом искупаться на Крещение Господне стало посещение городской бани. К выходным администрация наполнила водой бассейн на улице, а священник освятил её.

Несколько фотографий, как проходило окунание.

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

    Фотографии: Эмиль Касалапов

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в бассейне городской бани Слуцка. Фоторепортаж

Крещение в Покрашево и подборку из Instagram можно посмотреть по ссылке.


Slutsk-Gorod.by
Фотографии: Эмиль Касалапов

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожалуй, самым простым способом искупаться на Крещение Господне стало посещение городской бани. К выходным администрация наполнила водой бассейн на улице, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 января. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика