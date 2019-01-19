Польша расширит ж/д транзит через погранпереход Тересполь в обход Украины

Оператор инфраструктуры железных дорог Польши PKP PLK объявил тендер на проектирование дополнительного путевого развития на польской стороне погранперехода Тересполь-Брест, входящего в коридор Москва-Минск-Варшава-Берлин. Об этом сообщает ЦТС .



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В настоящее время Тересполь является наиболее загруженным из трех пунктов пропуска на польско-белорусской границе в связи с ростом транзитного грузопотока из Азии в Европу. Перерабатывающая способность этого перехода, равная 450 тыс. TEU в год, к 2022 году, согласно планам польского правительства , должна вырасти вчетверо.

На станции Тересполь, где осуществляется перевалка грузов с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, предусматривается строительство парка с 10 путями колеи 1520 мм, способными принимать подвижной состав с осевой нагрузкой 25 тонн и оборудованными соответствующими средствами пограничного и таможенного контроля.

Проект стоимостью 5 млн злотых (1,15 млн евро) будет финансироваться PKP PLK из собственных источников. Все работы планируется провести в 2019-2022 годах. Также намечено реконструировать пассажирский комплекс на станции Тересполь.

Данный проект реализуется в рамках программы общей стоимостью 250 млн злотых (57,5 млн евро) по модернизации и развитию инфраструктуры на восточной польской границе, которую планируется завершить к 2023 году.

Тем временем “Укрзализныця” стремится перенаправить транзитные потоки через территорию Украины, в частности, через Ковель. О намерении развивать там перевалочную инфраструктуру, а также построить вторую колею, чтобы привлечь грузы, следующие в ЕС по железной дороге из Китая и в дальнейшем — из Ирана, весной 2018 года заявил руководитель “Укрзализныци” Евгений Кравцов. В октябре Кабинет министров утвердил ТЭО электрификации участка железной дороги Ковель-Изов-Госграница.