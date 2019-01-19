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И не 130, и не 200 миллионов долларов. Сколько бюджетных денег вложили в реконструкцию «Динамо»

20.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Во время реконструкции минского стадиона «Динамо» звучали различные суммы, в которые обойдутся эти работы. В разные годы говорили о цифрах от 130 до 200 миллионов долларов. Сегодня мы узнали, сколько в действительности потратили на объект.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и закончилась в 2018-ом. За это время проект претерпел ряд изменений и в итоге стал главной легкоатлетической ареной страны с возможностью проводить серьезные футбольные матчи, потому что объект имеет четвертую категорию УЕФА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Поначалу шла речь о 200 миллионах долларов, которые нужно потратить на реконструкцию, потом — о 130-ти. Но на выходе оказалась другая сумма.

Так в инвестпрограмме Минска на 2019 год указано, что сметная стоимость работ составляет почти 320,2 миллионов рублей или около 148,4 миллионов долларов по актуальному на сегодня курсу. На 1 января 2019 года в основной капитал вложено 316,2 млн рублей или почти 146,6 млн долларов инвестиций. Остаток — почти 4 миллиона рублей. Он, возможно, еще будет потрачен.

Практически все работы по реконструкции стадиона финансировались за счет бюджета Минска. В июне 2019 года «Динамо» станет главной площадкой для проведения Европейских игр.

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Теги: Минск
 
 
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Во время реконструкции минского стадиона «Динамо» звучали различные суммы, в которые обойдутся работы. Сегодня мы узнали, сколько в действительности потратили на...
 
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