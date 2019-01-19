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Именинница на шпагате. Как менялась Анастасия Волочкова за последние 20 лет

20.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Анастасии Волочковой исполняется 33 года. Если помните, когда-то она была балериной, танцевала в Мариинском театре и была примой Большого. Уже потом случился татуаж, партия «Единая Россия», роман с Николаем Басковым и вереница шпагатов.

Предлагаем вспомнить, как менялась Анастасия — это помасштабней флешмоба 2009 vs. 2019

90-е и начало карьеры




Первые журнальные съемки




Стиль Анастасии в начале 2000-х (уже угадывается склонность к эпатажным образам)




2003−2007-й. Скандальный уход из театра, первый брак и первые очевидные провалы в выборе макияжа и одежды




С 2010-го по 2015-й Анастасия проводит захват фриковской ниши российского шоу-бизнеса, и именно с этого момента с ее стилем начинают происходить необратимые изменения




В последние годы инфоповоды, связанные с Волочковой, однообразны — это ее шпагаты. Если отвлечься от них, можно заметить, что Анастасия стала выглядеть гораздо старше своего возраста. Вероятно, причины в резком наборе веса, агрессивном татуаже и образах, которые делают экс-балерину вульгарнее и дешевле — совсем не похожей на ту Волочкову, которая танцевала на сцене Большого театра.





 
 
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Предлагаем вспомнить, как менялась Анастасия - это помасштабней флешмоба 2009 vs. 2019
 
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