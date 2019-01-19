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В деревенском доме сделали санузел и сохранили обстановку - и вот что получилось
Этот простой с виду хутор не так уж и прост, если заглянуть внутрь. Во время ремонта хозяева позаботились о всех благах цивилизации и провели в дом воду, а вот обстановку сохранили прежнюю. Смотришь и кажется, что время остановилось: бревенчатые стены с вышиванками, вязаные крючком скатерти, покрывала и половики, кровать с высокой спинкой и сундук — все это напоминает бабушкин дом из детства. Понятно, что деревенский колорит восстанавливался, часть предметов была стилизована под время, но в целом этот дом на юго-западе Эстонии — отличный пример того, как можно грамотно распорядиться прошлым, а не избавляться от него.
Дом по площади большой — 157 квадратных метров. На первом этаже в нем расположились кухня-гостиная с печью, а также две спальни и санузел.
Стены из бруса оклеили только в спальне. Полы, за исключением санузла, оставили деревянными. Окна заменили современными стеклопакетами из дерева.
В большой гостиной выделили несколько зон для отдыха. Особенно хороша идея с гамаками.
Самая распространенная система хранения в доме — навесные полки. Они, кажется, есть повсюду. Там стоят книги, посуда и всякие домашние штучки.
Терраса (излюбленное место в эстонских домах) тут тоже есть, но отдельно стоящая. Вот как ее обустроили хозяева для полноценного летнего отдыха.
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