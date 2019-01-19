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Готовим суши дома. Рецепт, с которым вы точно справитесь
Если вы не любите этот шедевр японской кухни — проходите мимо. Всем остальным — милости просим, пришло время почувствовать себя настоящим сушистом!
Ингредиенты:
Рис для суши — 500 г;
Вода — 750 мл;
Нори — 5−6 листов;
Рисовый или яблочный уксус — 70 мл;
Сахар — 3 ст. л.;
Соль — 1 ст. л.;
Соевый соус;
Красная слабосоленая рыба — 250 г;
Огурец — 1 шт.;
Сливочный сыр, крабовые палочки, креветки — по вкусу.
Важно!
Безусловно, лучше купить специальный японский рис для суши. Он обычно продается в небольших упаковках по полкило. Одного пакетика риса хватает на 40−50 штук.
Как варим?
1. Первым делом тщательно промываем рис. Для этого заливаем его холодной водой. Помешивая рукой, вымываем крахмал из зерен. Сливаем воду и повторяем операцию снова, пока вода не станет прозрачной. Обычно «водные процедуры для риса» занимают не менее 20−30 минут. Приходится 8−10 раз менять водичку.
2. Тщательно сливаем всю воду. Добавляем в рис 750 мл кипятка и ставим на огонь. Сначала варим рис на сильном огне (5 минут), затем уменьшаем огонь до минимума, закрываем кастрюлю крышкой и варим еще 10−15 минут. Открывать крышку или мешать рис нельзя.
3. Практически готовый рис оставляем «доходить» в кастрюле еще 10 минут.
4. Выкладываем рис на деревянную доску.
5. Полуостывший рис следует пропитать приправой для суши. Готовится она довольно просто. В рисовый уксус добавляем соль и сахар. Нагреваем уксус на слабом огне, пока соль и сахар полностью не растворятся. Кипятить смесь не нужно. Рисовый уксус можно заменить либо 5%-ным яблочным уксусом либо смесью яблочного и 3%-ного винного уксуса. Даем приправе немного остыть.
6. Ложкой, желательно деревянной, равномерно поливаем рис купленной или приготовленной нами приправой.
7. Чтобы охладить рис, ставим его на час в прохладное место.
Бамбуковый коврик — изобретение, которое будет очень кстати во время готовки суши дома. При помощи этого коврика намного проще и быстрее сворачивать суши, чем без него.
Как готовим?
1. Чтобы приготовить маки-суши, берем лист нори и кладем его на бамбуковый коврик.
2. Поверх прямоугольного листа равномерно выкладываем рис толщиной где-то полсантиметра. При этом на 2−3 см оставляем свободным от риса дальний край. Это необходимо для склейки роллов.
3. Вдоль полоски риса выкладываем начинку. Начинку можно расположить строго по центру, а можно сместить к ближнему краю. Во втором случае легче сворачивать суши, и суши получаются более аккуратные.
4. Начинка может быть самой разнообразной, но вся она должна быть нарезана длинными полосками и плотно уложена вдоль всего рулончика, который мы собираемся скатывать.
Самыми любимыми и проверенными начинками являются:
5. Приподнимаем край бамбукового коврика и начинаем сворачивать его вместе с листом нори, рисом и начинкой. Стараемся равномерно придавливать коврик, чтобы рис равномерно распределился по всему объему, и наши суши получились ровненькими и красивыми.
6. Свободный край листа нори слегка смачиваем водой или кисло-сладкой приправой, а затем завершаем процесс сворачивания маки-суши.
7. В результате у нас должен получиться красивый и ровный цилиндр.
8. Кладем цилиндр на разделочную доску, аккуратно разрезаем на отдельные суши при помощи острого ножа. Чтобы суши резались хорошо, острый нож смачиваем водой, а после каждого разреза вытираем салфеткой и снова смачиваем.
9. Из одного листа нори обычно получается 8−10 штук суши. Готовые суши подаются с соевым соусом, васаби, имбирем, ореховым соусом.
Приятного аппетита!
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Если вы не любите этот шедевр японской кухни - проходите мимо. Всем остальным - милости просим, пришло время почувствовать себя настоящим сушистом!
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