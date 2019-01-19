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Готовим суши дома. Рецепт, с которым вы точно справитесь

20.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Если вы не любите этот шедевр японской кухни — проходите мимо. Всем остальным — милости просим, пришло время почувствовать себя настоящим сушистом!


Ингредиенты:

Рис для суши — 500 г;

Вода — 750 мл;

Нори — 5−6 листов;

Рисовый или яблочный уксус — 70 мл;

Сахар — 3 ст. л.;

Соль — 1 ст. л.;

Соевый соус;

Красная слабосоленая рыба — 250 г;

Огурец — 1 шт.;

Сливочный сыр, крабовые палочки, креветки — по вкусу.

Важно!

Безусловно, лучше купить специальный японский рис для суши. Он обычно продается в небольших упаковках по полкило. Одного пакетика риса хватает на 40−50 штук.

Как варим?

1. Первым делом тщательно промываем рис. Для этого заливаем его холодной водой. Помешивая рукой, вымываем крахмал из зерен. Сливаем воду и повторяем операцию снова, пока вода не станет прозрачной. Обычно «водные процедуры для риса» занимают не менее 20−30 минут. Приходится 8−10 раз менять водичку.

2. Тщательно сливаем всю воду. Добавляем в рис 750 мл кипятка и ставим на огонь. Сначала варим рис на сильном огне (5 минут), затем уменьшаем огонь до минимума, закрываем кастрюлю крышкой и варим еще 10−15 минут. Открывать крышку или мешать рис нельзя.

3. Практически готовый рис оставляем «доходить» в кастрюле еще 10 минут.

4. Выкладываем рис на деревянную доску.

5. Полуостывший рис следует пропитать приправой для суши. Готовится она довольно просто. В рисовый уксус добавляем соль и сахар. Нагреваем уксус на слабом огне, пока соль и сахар полностью не растворятся. Кипятить смесь не нужно. Рисовый уксус можно заменить либо 5%-ным яблочным уксусом либо смесью яблочного и 3%-ного винного уксуса. Даем приправе немного остыть.

6. Ложкой, желательно деревянной, равномерно поливаем рис купленной или приготовленной нами приправой.

7. Чтобы охладить рис, ставим его на час в прохладное место.

Бамбуковый коврик — изобретение, которое будет очень кстати во время готовки суши дома. При помощи этого коврика намного проще и быстрее сворачивать суши, чем без него.

Как готовим?

1. Чтобы приготовить маки-суши, берем лист нори и кладем его на бамбуковый коврик.

2. Поверх прямоугольного листа равномерно выкладываем рис толщиной где-то полсантиметра. При этом на 2−3 см оставляем свободным от риса дальний край. Это необходимо для склейки роллов.


3. Вдоль полоски риса выкладываем начинку. Начинку можно расположить строго по центру, а можно сместить к ближнему краю. Во втором случае легче сворачивать суши, и суши получаются более аккуратные.

4. Начинка может быть самой разнообразной, но вся она должна быть нарезана длинными полосками и плотно уложена вдоль всего рулончика, который мы собираемся скатывать.

Самыми любимыми и проверенными начинками являются:

  • копченая семга + сыр + огурец;
  • копченая семга + авокадо
  • копченая семга + крабовые палочки + огурец.


5. Приподнимаем край бамбукового коврика и начинаем сворачивать его вместе с листом нори, рисом и начинкой. Стараемся равномерно придавливать коврик, чтобы рис равномерно распределился по всему объему, и наши суши получились ровненькими и красивыми.

6. Свободный край листа нори слегка смачиваем водой или кисло-сладкой приправой, а затем завершаем процесс сворачивания маки-суши.

7. В результате у нас должен получиться красивый и ровный цилиндр.


8. Кладем цилиндр на разделочную доску, аккуратно разрезаем на отдельные суши при помощи острого ножа. Чтобы суши резались хорошо, острый нож смачиваем водой, а после каждого разреза вытираем салфеткой и снова смачиваем.


9. Из одного листа нори обычно получается 8−10 штук суши. Готовые суши подаются с соевым соусом, васаби, имбирем, ореховым соусом.


Приятного аппетита!

 
 
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Если вы не любите этот шедевр японской кухни - проходите мимо. Всем остальным - милости просим, пришло время почувствовать себя настоящим сушистом!
 
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