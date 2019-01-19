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В Погост-Загородской школе открыта стрелковая секция
20.01.2019 — Разное | Полесская правда
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В Республике Беларусь принята и реализуется Государственная программа развития ДОСААФ. В соответствии с ней структуры ДОСААФ участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются подготовкой специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специалистов массовых технических профессий, в том числе водителей механических транспортных средств, обучают профессиям рабочих, занимаются развитием технических и авиационных видов спорта, имеющих военно-прикладное значение, а также технического творчества молодежи. В планах ДОСААФ рост числа спортивных секций и кружков, увеличение численности молодежи, занимающейся техническими и авиационными видами спорта.
В школу приехали председатель совета Пинской РОС ДОСААФ Ю.В. Шлома и председатель штатной первичной организационной структуры РОС ДОСААФ А.Р. Шкабара. Они выступили на школьной линейке перед учащимися, рассказали о том, чем занимается районная структура ДОСААФ, об одной из главных задач, стоящих перед ДОСААФ, – патриотическом воспитании молодого поколения. А.Р. Шкабара торжественно вручил две пневматические винтовки руководителю стрелковой секции – учителю Погост-Загородской СШ Н.В. Петруковичу.
Стрелковая секция Погост-Загородской СШ делает только первые шаги. Представители Пинской РОС ДОСААФ пообещали поддерживать ребят и его наставника и по возможности помогать в реализации их цели.
Инна УРБАНОВИЧ.
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