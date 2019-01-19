В Погост-Загородской школе открыта стрелковая секция

В Республике Беларусь принята и реализуется Государственная программа развития ДОСААФ. В соответствии с ней структуры ДОСААФ участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются подготовкой специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специалистов массовых технических профессий, в том числе водителей механических транспортных средств, обучают профессиям рабочих, занимаются развитием технических и авиационных видов спорта, имеющих военно-прикладное значение, а также технического творчества молодежи. В планах ДОСААФ рост числа спортивных секций и кружков, увеличение численности молодежи, занимающейся техническими и авиационными видами спорта.



Решением этих задач активно занимаются в Пинской районной организационной структуре ДОСААФ. В частности, в школах района при содействии РОС ДОСААФ создаются стрелковые секции. Такая секция на днях начала функционировать в Погост-Загородской СШ.

В школу приехали председатель совета Пинской РОС ДОСААФ Ю.В. Шлома и председатель штатной первичной организационной структуры РОС ДОСААФ А.Р. Шкабара. Они выступили на школьной линейке перед учащимися, рассказали о том, чем занимается районная структура ДОСААФ, об одной из главных задач, стоящих перед ДОСААФ, – патриотическом воспитании молодого поколения. А.Р. Шкабара торжественно вручил две пневматические винтовки руководителю стрелковой секции – учителю Погост-Загородской СШ Н.В. Петруковичу.



Идею создать подобную секцию Н.В. Петрукович вынашивал давно. Он является учителем физики, астрономии и допризывной подготовки. Николай Владимирович – выпускник Погост-Загородской СШ, и в то время, когда он учился в школе, ребят обучали стрельбе, было специальное оружие для этого. Кроме того, он отслужил в армии, поэтому навык стрельбы имеет и может обучить старшеклассников владеть оружием. Подобные заниятия для сельских мальчишек – это возможность занять себя в свободное от учебы время.



– Парням в деревне деваться некуда, особенно зимой, – делится Николай Владимирович. – Поэтому, чтобы с пользой провести время, с целью патриотического воспитания в том числе, решил организовать в школе стрелковую секцию для желающих. А таких у нас немало. Вижу, что ребятам это интересно. Когда бываем в Пинском погранотряде, мои ученики с удовольствием наблюдают, как военнослужащие разбирают-собирают оружие. В секции пока будет заниматься 19 человек из числа старшеклассников. Занятия организуем в спортзале, где установим специальную ловушку, чтобы не разлетались патроны. Со временем будем отбирать лучших стрелков, будем участвовать в соревнованиях, глядишь, и чемпиона своего вырастим. Ну и, кроме того, те, кто пойдет служить в армию, уже будут иметь определенные навыки и умения в обращении с оружием.

Стрелковая секция Погост-Загородской СШ делает только первые шаги. Представители Пинской РОС ДОСААФ пообещали поддерживать ребят и его наставника и по возможности помогать в реализации их цели.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.